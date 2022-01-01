На Сході українські воїни відбили 15 атак та знищили майже 250 окупантів





Про це повідомляють



"Українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.



Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", - йдеться в дописі.



Зауважують, що в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 9 травня відбили 8 атак.



Унаслідок боїв українські військові знищили майже двісті п'ятдесят окупантів, тринадцять танків, один бронетранспортер, десять бойових машин піхоти, одну самохідну артилерійську установку, два міномети, шість артилерійських тягачів та один безпілотник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донецькому та Луганському напрямках бійці Об’єднаних сил успішно відбили 15 атак ворога та знищили 44 одиниці техніки окупантів.Про це повідомляють угруповання Об'єднаних сил та оперативно-тактичне угруповання "Схід" на своїх сторінках у Фейсбуці."Українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", - йдеться в дописі.Зауважують, що в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 9 травня відбили 8 атак.Унаслідок боїв українські військові знищили майже двісті п'ятдесят окупантів, тринадцять танків, один бронетранспортер, десять бойових машин піхоти, одну самохідну артилерійську установку, два міномети, шість артилерійських тягачів та один безпілотник.

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