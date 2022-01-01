Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики та гуманітарку

Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики та гуманітарку
Британський ведучий Джеремі Кларксон, відомий завдяки програмі Top Gear, підтримав Україну під час війни. Він допоміг зібрати кошти, придбати та переслати до нашої країни позашляховики для потреб українців – Ford Ranger, Mazda BT-50 і Toyota Hilux.

Про це пише OBOZREVATEL.

"Завдяки щедрості тих, хто пожертвував, ми змогли придбати ці пікапи, і цими вихідними команда з Diddly Squat завантажила їх гуманітарними припасами та відвезла в Україну", – написав Кларксон у своєму Instagram.

Позашляховики використовуватимуть для евакуації мирних жителів, які опинилися в блокадних містах і селищах.

"Тепер їх буде використано для евакуації тих, хто потрапив у пастку боїв. Браво всім вам. Дуже добре зроблено", – додав він.

Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики та гуманітарку
Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики та гуманітарку
Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики та гуманітарку



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Джеремі Кларксон, війна, Україна, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики та гуманітарку
Сьогодні, 03:13
Закон про ленд-ліз від США: що це таке і як вплине на економіку України
Сьогодні, 02:12
На Сході українські воїни відбили 15 атак та знищили майже 250 окупантів
Сьогодні, 01:10
10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нафтове ембарго проти Росії та ленд-ліз для України: добрі новини від ВолиньPost за 9 травня
09 травень, 23:30
Схожі новини
США дасть Україні безпілотників на 17,8 мільйона доларів США дасть Україні безпілотників на 17,8 мільйона доларів
07 травень, 07:26
Байден ініціює надання 33 мільярдів доларів на підтримку України Байден ініціює надання 33 мільярдів доларів на підтримку України
28 квітень, 19:10
У Словаччині не відкидають можливої передачі для України винищувачів МіГ-29 У Словаччині не відкидають можливої передачі для України винищувачів МіГ-29
11 квітень, 23:09
Воїну з Волині потрібна допомога на лікування Воїну з Волині потрібна допомога на лікування
31 березень, 17:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики та гуманітарку
Сьогодні, 03:13
 0
Закон про ленд-ліз від США: що це таке і як вплине на економіку України
Сьогодні, 02:12
 0
На Сході українські воїни відбили 15 атак та знищили майже 250 окупантів
Сьогодні, 01:10
 0
10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Нафтове ембарго проти Росії та ленд-ліз для України: добрі новини від ВолиньPost за 9 травня
09 травень, 23:30
 0
Медіа
відео
1/8