Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики та гуманітарку
Сьогодні, 03:13
Британський ведучий Джеремі Кларксон, відомий завдяки програмі Top Gear, підтримав Україну під час війни. Він допоміг зібрати кошти, придбати та переслати до нашої країни позашляховики для потреб українців – Ford Ranger, Mazda BT-50 і Toyota Hilux.
Про це пише OBOZREVATEL.
"Завдяки щедрості тих, хто пожертвував, ми змогли придбати ці пікапи, і цими вихідними команда з Diddly Squat завантажила їх гуманітарними припасами та відвезла в Україну", – написав Кларксон у своєму Instagram.
Позашляховики використовуватимуть для евакуації мирних жителів, які опинилися в блокадних містах і селищах.
"Тепер їх буде використано для евакуації тих, хто потрапив у пастку боїв. Браво всім вам. Дуже добре зроблено", – додав він.
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Про це пише OBOZREVATEL.
"Завдяки щедрості тих, хто пожертвував, ми змогли придбати ці пікапи, і цими вихідними команда з Diddly Squat завантажила їх гуманітарними припасами та відвезла в Україну", – написав Кларксон у своєму Instagram.
Позашляховики використовуватимуть для евакуації мирних жителів, які опинилися в блокадних містах і селищах.
"Тепер їх буде використано для евакуації тих, хто потрапив у пастку боїв. Браво всім вам. Дуже добре зроблено", – додав він.
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