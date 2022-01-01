Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики та гуманітарку

Джеремі Кларксон, відомий завдяки програмі Top Gear, підтримав Україну під час війни. Він допоміг зібрати кошти, придбати та переслати до нашої країни позашляховики для потреб українців – Ford Ranger, Mazda BT-50 і Toyota Hilux.



Про це



"Завдяки щедрості тих, хто пожертвував, ми змогли придбати ці пікапи, і цими вихідними команда з Diddly Squat завантажила їх гуманітарними припасами та відвезла в Україну", – написав Кларксон у своєму Instagram.



Позашляховики використовуватимуть для евакуації мирних жителів, які опинилися в блокадних містах і селищах.



"Тепер їх буде використано для евакуації тих, хто потрапив у пастку боїв. Браво всім вам. Дуже добре зроблено", – додав він.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британський ведучий, відомий завдяки програмі Top Gear, підтримав Україну під час війни. Він допоміг зібрати кошти, придбати та переслати до нашої країни позашляховики для потреб українців – Ford Ranger, Mazda BT-50 і Toyota Hilux.Про це пише OBOZREVATEL."Завдяки щедрості тих, хто пожертвував, ми змогли придбати ці пікапи, і цими вихідними команда з Diddly Squat завантажила їх гуманітарними припасами та відвезла в Україну", – написав Кларксон у своєму Instagram.Позашляховики використовуватимуть для евакуації мирних жителів, які опинилися в блокадних містах і селищах."Тепер їх буде використано для евакуації тих, хто потрапив у пастку боїв. Браво всім вам. Дуже добре зроблено", – додав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію