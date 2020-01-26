Медики розповіли, як зберегти зір, користуючись ґаджетами

Медики розповіли, як зберегти зір, користуючись ґаджетами
Важко знайти людину, яка не була б прикута до свого ґаджета. Щохвилини ми дивимось новини й аналітику, аби тримати себе в курсі поточного стану в країні. Водночас ґаджети – це пристрій, який забирає купу вільного часу та здоров’я. Найбільше страждають наші очі. Тому важливо змінити звичку на дозоване користування.

Про це інформує Центр громадського здоров'я у Фейсбуці.

Зауважують, що тривала затримка очей на екрані телефону чи комп’ютеру призводить до сильної втоми очей. Таким чином порушується сльозотеча – розвивається синдром «сухого ока». Штучне синє світло, яке випромінюють екрани електронних пристроїв, також має шкідливий вплив на очі.

Також додають, що поза, у якій людина взаємодіє з гаджетом, теж додатково впливає на зір. Наприклад, у тих, хто полюбляє користуватись гаджетом напівлежачи, порушується кровообіг у шийному відділі хребта. Це негативно позначається на роботі органів зору.

Як мінімізувати шкоду ґаджетів на очі:

• Слухайте новини в форматі аудіо та подкастів. Пристрій відкладіть від себе і водночас робіть інші справи

• Під час користування пристроєм стежте за дистанцією до очей. Оптимальна віддаленість від 45 до 60 см

• Налаштуйте комфортний рівень параметрів яскравості та контрастності екрану пристрою

• Спробуйте правило 20–20–20: кожні 20 хвилин дивіться в сторону приблизно на 20 метрів або кроків вдалечінь упродовж 20 секунд

• Щонайменше за 2–3 год перед сном не дивитися у дисплей

• Проконсультуйтеся з лікарем щодо використання окулярів із лінзами, які блокують синє випромінювання електронних пристроїв

• Візьміть за правило фізичну активність, частіше виходьте на вулицю, дихайте свіжим повітрям, робіть легкі вправи

• Ходіть до офтальмолога регулярно. Велика кількість захворювань очей не має ранніх симптомів.

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Теги: Зір, новини, ґаджети, здоров'я
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