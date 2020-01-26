Медики розповіли, як зберегти зір, користуючись ґаджетами





Про це



Зауважують, що тривала затримка очей на екрані телефону чи комп’ютеру призводить до сильної втоми очей. Таким чином порушується сльозотеча – розвивається синдром «сухого ока». Штучне синє світло, яке випромінюють екрани електронних пристроїв, також має шкідливий вплив на очі.



Також додають, що поза, у якій людина взаємодіє з гаджетом, теж додатково впливає на зір. Наприклад, у тих, хто полюбляє користуватись гаджетом напівлежачи, порушується кровообіг у шийному відділі хребта. Це негативно позначається на роботі органів зору.



Як мінімізувати шкоду ґаджетів на очі:



• Слухайте новини в форматі аудіо та подкастів. Пристрій відкладіть від себе і водночас робіть інші справи



• Під час користування пристроєм стежте за дистанцією до очей. Оптимальна віддаленість від 45 до 60 см



• Налаштуйте комфортний рівень параметрів яскравості та контрастності екрану пристрою



• Спробуйте правило 20–20–20: кожні 20 хвилин дивіться в сторону приблизно на 20 метрів або кроків вдалечінь упродовж 20 секунд



• Щонайменше за 2–3 год перед сном не дивитися у дисплей



• Проконсультуйтеся з лікарем щодо використання окулярів із лінзами, які блокують синє випромінювання електронних пристроїв



• Візьміть за правило фізичну активність, частіше виходьте на вулицю, дихайте свіжим повітрям, робіть легкі вправи



• Ходіть до офтальмолога регулярно. Велика кількість захворювань очей не має ранніх симптомів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Важко знайти людину, яка не була б прикута до свого ґаджета. Щохвилини ми дивимось новини й аналітику, аби тримати себе в курсі поточного стану в країні. Водночас ґаджети – це пристрій, який забирає купу вільного часу та здоров’я. Найбільше страждають наші очі. Тому важливо змінити звичку на дозоване користування.Про це інформує Центр громадського здоров'я у Фейсбуці.Зауважують, що тривала затримка очей на екрані телефону чи комп’ютеру призводить до сильної втоми очей. Таким чином порушується сльозотеча – розвивається синдром «сухого ока». Штучне синє світло, яке випромінюють екрани електронних пристроїв, також має шкідливий вплив на очі.Також додають, що поза, у якій людина взаємодіє з гаджетом, теж додатково впливає на зір. Наприклад, у тих, хто полюбляє користуватись гаджетом напівлежачи, порушується кровообіг у шийному відділі хребта. Це негативно позначається на роботі органів зору.• Слухайте новини в форматі аудіо та подкастів. Пристрій відкладіть від себе і водночас робіть інші справи• Під час користування пристроєм стежте за дистанцією до очей. Оптимальна віддаленість від 45 до 60 см• Налаштуйте комфортний рівень параметрів яскравості та контрастності екрану пристрою• Спробуйте правило 20–20–20: кожні 20 хвилин дивіться в сторону приблизно на 20 метрів або кроків вдалечінь упродовж 20 секунд• Щонайменше за 2–3 год перед сном не дивитися у дисплей• Проконсультуйтеся з лікарем щодо використання окулярів із лінзами, які блокують синє випромінювання електронних пристроїв• Візьміть за правило фізичну активність, частіше виходьте на вулицю, дихайте свіжим повітрям, робіть легкі вправи• Ходіть до офтальмолога регулярно. Велика кількість захворювань очей не має ранніх симптомів.

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