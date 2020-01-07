Макрон заявив, що вступ України в ЄС може тривати кілька десятиліть

Макрон заявив, що вступ України в ЄС може тривати кілька десятиліть
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що процес вступу України в Євросоюз може тривати кілька десятиліть. Він пропонує створити нову організацію для демократичних європейських країн, які не є членами ЄС.

Про це пише Громадське з посиланням на France24.

«Навіть якщо ми завтра дамо їм статус кандидата, ми всі чудово розуміємо, що процес надання можливості приєднатися триватиме кілька років, а насправді, безперечно, кілька десятиліть», — сказав Макрон.

Він зазначив, що ЄС, «з огляду на його рівень інтеграції та амбіції», не може бути єдиним організаційним органом Європи. Тож Макрон пропонує не знижувати стандарти приєднання до ЄС, а створити паралельну структуру, до якої зможуть приєднатися колишні члени ЄС або країни, які прагнуть стати частиною Євросоюзу в майбутньому.

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Теги: Макрон, ЄС, Євросоюз, вступ України в ЄС
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