У Луцьку патрульні безоплатно навчають самообороні. ВІДЕО

У Луцьку патрульні безоплатно навчають самообороні. ВІДЕО
У Луцьку працівники патрульної поліції безплатно навчають самооборони самообороні усіх охочих. Нині курси відвідують 20 лучан та переселенців.

Про це розповіла Суспільному начальниця відділу управління патрульної поліції області Ольга Шмігель.

Заняття з самооборони відбуваються двічі на тиждень. До уроків долучаються працівники зі спецпідрозділів поліції, які показують, як правильно захистити себе та врятувати життя.

"Вони говорять про основні аспекти самозахисту та бойові удари. Самооборона це не тільки фізичні навики, а й психологічна підготовка, розуміння, що найкраще – це не потрапити в ситуацію, де може бути небезпека", – зазначила Ольга Шмігель.

На перше заняття прийшов Владислав Стрелков. Чоловік каже: йому подобається інтенсивність курсу, та велика кількість практики, яку вже отримав. "Вправи вдаються, інструктори хороші, все доступно пояснюють і показують", – каже він.

Курс самооборони розрахований на 10 занять. "Нас не лише вчать захисту свого, а як допомагати іншому: в надзвичайних ситуаціях як діяти, як забрати чи варто взагалі підходити до людини", – розповіла Юлія Войтюк, яка записалася на уроки від патрульних.

Тренування організували працівники Луцького міського молодіжного центру. Фахівчиня Катерина Артемук розповіла, що для занять формують три групи по 20-30 людей. Першу групу вже сформували, друга – теж вже набрана. Триває набір у третю чергу.


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Теги: Луцьк, патрульна поліція, самооборона
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