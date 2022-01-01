Унаслідок обстрілу на Запоріжжі загинув екснардеп Давид Жванія, – Геращенко
Сьогодні, 08:33
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у результаті обстрілу у "сірій зоні" загинув екснардеп Давид Жванія.
Про це Антон Геращенко написав у Телеграмі.
Екснардеп загинув учора, 9 травня, від артилерійського вогню біля блокпоста окупантів у районі села Новопокровка Запорізької області.
Артилерійський снаряд влучив у автомобіль Volkswagen в салоні якого перебували Жванія та інший чоловік — пасажир 1972 року народження. У результаті вибуху Жванія загинув. Пасажир вижив. Тіло Жванії за попередніми даними знаходиться на тимчасово окупованій території України.
За фактом Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Для довідки:
Давид Жванія — український політик та підприємець. Народний депутат Верховної Ради України IV-VII скликань, голова Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (2012-2014). З лютого по вересень 2005 – міністр з питань надзвичайних ситуацій України (в уряді Юлії Тимошенко).
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Про це Антон Геращенко написав у Телеграмі.
Екснардеп загинув учора, 9 травня, від артилерійського вогню біля блокпоста окупантів у районі села Новопокровка Запорізької області.
Артилерійський снаряд влучив у автомобіль Volkswagen в салоні якого перебували Жванія та інший чоловік — пасажир 1972 року народження. У результаті вибуху Жванія загинув. Пасажир вижив. Тіло Жванії за попередніми даними знаходиться на тимчасово окупованій території України.
За фактом Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Для довідки:
Давид Жванія — український політик та підприємець. Народний депутат Верховної Ради України IV-VII скликань, голова Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (2012-2014). З лютого по вересень 2005 – міністр з питань надзвичайних ситуацій України (в уряді Юлії Тимошенко).
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Коментарі 1
Жванія це агент і колаборант кацапії.
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