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Росіяни випустили по Одесі сім ракет радянського зразка: є загиблий

Росіяни випустили по Одесі сім ракет радянського зразка: є загиблий
Внаслідок обстрілу в Одесі одна людина загинула, 5 поранених.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Рашисти знов вдарили по Одесі із застосуванням авіації. 7 ракет було випущено по місту. Однак, резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразку, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об'єкти, застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайно небезпечний" торговий центр та склад готової продукції широкого споживання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог продовжує психологічний тиск та ось такі істеричні атаки на мирних мешканців і цивільну інфраструктуру.
Росіяни випустили по Одесі сім ракет радянського зразка: є загиблий

На жаль, 1 людина загинула, 5 поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.
Росіяни випустили по Одесі сім ракет радянського зразка: є загиблий
Росіяни випустили по Одесі сім ракет радянського зразка: є загиблий
Росіяни випустили по Одесі сім ракет радянського зразка: є загиблий

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Теги: Росія, Україна, війна
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