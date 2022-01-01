Росіяни випустили по Одесі сім ракет радянського зразка: є загиблий





Про це



"Рашисти знов вдарили по Одесі із застосуванням авіації. 7 ракет було випущено по місту. Однак, резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразку, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об'єкти, застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайно небезпечний" торговий центр та склад готової продукції широкого споживання", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що ворог продовжує психологічний тиск та ось такі істеричні атаки на мирних мешканців і цивільну інфраструктуру.



На жаль, 1 людина загинула, 5 поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок обстрілу в Одесі одна людина загинула, 5 поранених.Про це повідомляє Оперативне командування "Південь"."Рашисти знов вдарили по Одесі із застосуванням авіації. 7 ракет було випущено по місту. Однак, резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразку, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об'єкти, застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайно небезпечний" торговий центр та склад готової продукції широкого споживання", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що ворог продовжує психологічний тиск та ось такі істеричні атаки на мирних мешканців і цивільну інфраструктуру.На жаль, 1 людина загинула, 5 поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію