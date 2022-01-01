Росіяни випустили по Одесі сім ракет радянського зразка: є загиблий
Сьогодні, 09:08
Внаслідок обстрілу в Одесі одна людина загинула, 5 поранених.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Рашисти знов вдарили по Одесі із застосуванням авіації. 7 ракет було випущено по місту. Однак, резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразку, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об'єкти, застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайно небезпечний" торговий центр та склад готової продукції широкого споживання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворог продовжує психологічний тиск та ось такі істеричні атаки на мирних мешканців і цивільну інфраструктуру.
На жаль, 1 людина загинула, 5 поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.
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Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Рашисти знов вдарили по Одесі із застосуванням авіації. 7 ракет було випущено по місту. Однак, резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразку, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об'єкти, застарілими ракетами вдалось влучити у "надзвичайно небезпечний" торговий центр та склад готової продукції широкого споживання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворог продовжує психологічний тиск та ось такі істеричні атаки на мирних мешканців і цивільну інфраструктуру.
На жаль, 1 людина загинула, 5 поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.
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