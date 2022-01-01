Закон про ленд-ліз від США: що це таке і як вплине на економіку України

Війна Росії проти України триває. Більшість країн світу допомагає українським військовим вистояти проти окупантів. США - одна з таких країн. Сполучені Штати вже повністю схвалили програму ленд-ліз з надання Україні тих товарів, які можуть бути необхідними під час війни. Така програма вже існувала 80 років тому і була створена для допомоги союзникам в Другій світовій війні.Про це йдеться в матеріалі ТСН.Програма ленд-ліз - це допомога, яку США надавали союзникам антигітлерівської коаліції в період від 1941 до 1945 року. Її можна перекласти з англійської мови як "давати в борг і в оренду" (Lend Lease). В США тоді надали країнам Європи близько 60 млрд доларів допомоги. На нинішні ціни ця сума складає 700 млрд доларів.Цікаво, що п'яту частину від наданої фінансової допомоги отримав тоді і Радянський Союз. Багато сучасних істориків вважають, що без американських грошей та товарів СРСР міг би Другу світову війну програти.Перша програма ленд-ліз від США означала, що всю сплату за техніку та поставки інших товарів можна буде зробити після закінчення війни. Також платили лише за вцілілу техніку або повертали її назад. Понад це, США практично всі борги своїм союзника пробачили.Закон про ленд-ліз для України повністю схвалив американський Конгрес, а 9 травня документ підписав президент. Україна зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги. Або просто віддати вцілілу техніку назад. За словами аналітика компанії "Центр біржових технологій"це має дуже велике значення, адже в країни просто немає бюджету на такі витрати.За словами політичного консультанта, керівника "Центру військово-правових досліджень" Олександра Мусієнка, закон про ленд-ліз, який був ухвалений Сенатом США, має чотири основні переваги для України:- скорочення терміну надання військової допомоги;- розширення тієї допомоги, яка надається Сполученими Штатами;- допомога Україні стане пріоритетним завданням в оборонній та безпековій сферах США;- Україна у перспективі зможе отримувати будь-яку зброю, на яку подаватиме запит.Також експерт зауважив, що такий крок американського Сенату вказує на те, що Вашингтон готовий надати Україні в тому числі і наступальну зброю. Проте варто зрозуміти, що закон про ленд-ліз ще повинен отримати схвалення на голосуванні в Палаті представників Конгресу.На думку військового експерта Олега Жданова, програма ленд-ліз стане для України суттєвою підтримкою, адже після її ухвалення ЗСУ зможуть придбати у США будь-яку зброю.Потрібно також зрозуміти, що Україна зможе отримувати за програмою ленд-ліз не лише озброєння, але й медичні товари, пальне, продовольство, які також дуже потрібні країні під час війни.На думку експертів, запровадження цієї програми зможе сильно спростити бюрократичні тяганини в наданні США допомоги Україні. Адже зараз будь-які процеси з постачання зброї проходять через різних американських чиновників, що значно гальмує весь процес. Для самих Сполучених Штатів ленд-ліз також корисний. Ця програма позитивно вплине на американську економіку та підніме рейтинг президента Джо Байдена.Насамперед, як зазначають експерти, ця програма буде вигідною американським підприємствам, які працюють у сфері військової промисловості. А це, зі свого боку, допоможе економіці рухатися вперед.