10 травня на Волині: гортаючи календар

10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 10 травня, у світі відзначають День Єрусалима, а також День вітряка.

Сьогодні відзначають день ангела усі, хто носить імена Семен, Стефан, Йосип, Марія, Віталій. Вітаємо їх з іменинами, зичимо здоров’я, радості від життя й достатку.

10 травня на Волині в різні роки відбувалися різні події:

10 травня 1940 року – початок радіомовлення у Волинській області.

У цей день 1967-го за рішенням Колегії Міністерства культури України Торчинський краєзнавчий музей був удостоєний звання «Народний музей».

10 травня 1990 – відкриття в Луцьку духовного училища. Також у цей день у Луцьку була зареєстрована перша громада УАПЦ. Їй передали храм Воздвиження Хреста Господнього.

Цей день вважається датою появи однієї з перших в Україні громад Української автокефальної православної церкви.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

• Сьогодні не рекомендується пускати незнайомців у дім або в машину. Вважається, що разом з ними можна підпустити до себе нечисту силу.
• Взуття 10 травня краще не купувати.
• Цього дня усі сутички під забороною. Більш того, не можна навіть дивитися на тих, хто конфліктує і спостерігати за бійкою.

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Теги: 10 травня, який сьогодні день, свята 10 травня
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