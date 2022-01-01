На Волині знову запрацюють камери фіксації порушень ПДР
Сьогодні, 17:50
Через збільшення аварійності на дороги Волині повернеться фіксація швидкісного режиму.
Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.
«Повідомляємо, що у зв'язку з ростом аварійності на території нашої держави, відбудеться повернення фіксації швидкісного режиму в нашій області. До того ж на окремих ділянках автошляхів будуть відкриті дорожні знаки «Населений пункт», «Обмеження швидкості», «Фіксація порушень ПДР» та інші», – йдеться у повідомленні.
нагадаємо, раніше повідомляли про відновлення роботи камер на території України.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.
«Повідомляємо, що у зв'язку з ростом аварійності на території нашої держави, відбудеться повернення фіксації швидкісного режиму в нашій області. До того ж на окремих ділянках автошляхів будуть відкриті дорожні знаки «Населений пункт», «Обмеження швидкості», «Фіксація порушень ПДР» та інші», – йдеться у повідомленні.
нагадаємо, раніше повідомляли про відновлення роботи камер на території України.
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