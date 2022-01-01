На Волині знову запрацюють камери фіксації порушень ПДР





Про це



«Повідомляємо, що у зв'язку з ростом аварійності на території нашої держави, відбудеться повернення фіксації швидкісного режиму в нашій області. До того ж на окремих ділянках автошляхів будуть відкриті дорожні знаки «Населений пункт», «Обмеження швидкості», «Фіксація порушень ПДР» та інші», – йдеться у повідомленні.



нагадаємо, раніше повідомляли про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через збільшення аварійності на дороги Волині повернеться фіксація швидкісного режиму.Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.«Повідомляємо, що у зв'язку з ростом аварійності на території нашої держави, відбудеться повернення фіксації швидкісного режиму в нашій області. До того ж на окремих ділянках автошляхів будуть відкриті дорожні знаки «Населений пункт», «Обмеження швидкості», «Фіксація порушень ПДР» та інші», – йдеться у повідомленні.нагадаємо, раніше повідомляли про відновлення роботи камер на території України.

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