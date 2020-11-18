У деяких багатоповерхівках у Луцьку 5 днів немає гарячої води. ВІДЕО





Про це Антон Безносиков.



На проспекті Соборності комунальники розпочали плановий ремонт по заміні трубопроводів гарячого водопостачання та опалення. Навпроти, де велися роботи стався прорив, — розказує майстер Сергій Малишко, — нині цю ділянку розкопують, аби оцінити, в якому стані труби та скільки їх потрібно замінювати.



Комунальники зрізають верхній шар асфальту. Сергій Малишко каже: труби дуже глибоко в землі десь 2-2,5 метра, тому ремонт затягнеться.



Світлана Сенчук мешкає у будинку, де п'ять днів немає гарячої води. Жінка має двох дітей. Каже: без гарячої води дуже незручно, на кухні у каструлях гріє воду.



Відновити постачання гарячої води в оселі лучан попередньо планують 10 травня, — каже Антон Безносиков.



Матеріали для заміни трубопроводу придбали впродовж міжопалювального сезону, — каже речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков. З його слів, аварійний фонд з заміни труб сформований. Підприємство закупило труби на заміну тепломережі приблизно на чотири мільйони гривень.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від 5 травня жителі чотирьох багатоквартирних будинків у Луцьку без гарячої води через ремонт трубопроводу на проспекті Соборності, 30а.Про це Суспільному розповів речник державного комунального підприємства “Луцьктепло”На проспекті Соборності комунальники розпочали плановий ремонт по заміні трубопроводів гарячого водопостачання та опалення. Навпроти, де велися роботи стався прорив, — розказує майстер, — нині цю ділянку розкопують, аби оцінити, в якому стані труби та скільки їх потрібно замінювати.Комунальники зрізають верхній шар асфальту. Сергій Малишко каже: труби дуже глибоко в землі десь 2-2,5 метра, тому ремонт затягнеться.мешкає у будинку, де п'ять днів немає гарячої води. Жінка має двох дітей. Каже: без гарячої води дуже незручно, на кухні у каструлях гріє воду.Відновити постачання гарячої води в оселі лучан попередньо планують 10 травня, — каже Антон Безносиков.Матеріали для заміни трубопроводу придбали впродовж міжопалювального сезону, — каже речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков. З його слів, аварійний фонд з заміни труб сформований. Підприємство закупило труби на заміну тепломережі приблизно на чотири мільйони гривень.

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