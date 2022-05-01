У Варшаві посла Росії облили червоною фарбою під вигуки «фашисти». ВІДЕО

У Варшаві посла Росії облили червоною фарбою під вигуки «фашисти». ВІДЕО
У Варшаві 9 травня облили червоною фарбою посла Росії, який прибув туди, щоб покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує Polsat.

Посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв прибув до кладовища радянських воїнів, щоб покласти вінок. Однак його оточили українські активісти, виникла сутичка, у результаті якої посла облили червоною фарбою під вигуки "Фашисти!".

Багато людей прийшли з прапорами України, інші були вдягнені в білі простирадла, вимазані кров’ю, вигукуючи антивоєнні гасла.

Після інциденту посол РФ сказав: "Я пишаюся своїм президентом. Ці території не належать Україні", – заявив Андрєєв, маючи на увазі самопроголошені республіки ОРДЛО.

Раніше польські ЗМІ повідомили, що невідомі залишили жовтою-синьою фарбою напис "Убити Путіна" на одному з постаментів барельєфу радянських воїнів. Спеціальні служби вивели напис до того, перш ніж туди прибув посол Росії. Напис був нанесений незважаючи на те, що поліція патрулювала територію цвинтаря.


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Теги: посол Росії, Варшава, 9 травня, облили кров'ю
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Коментарі 1
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Варшава це не продажний Берлін ,де за газ готові лизати дупу путіну .
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