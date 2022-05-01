У Варшаві посла Росії облили червоною фарбою під вигуки «фашисти». ВІДЕО





Про це, як повідомляє



Посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв прибув до кладовища радянських воїнів, щоб покласти вінок. Однак його оточили українські активісти, виникла сутичка, у результаті якої посла облили червоною фарбою під вигуки "Фашисти!".



Багато людей прийшли з прапорами України, інші були вдягнені в білі простирадла, вимазані кров’ю, вигукуючи антивоєнні гасла.



Після інциденту посол РФ сказав: "Я пишаюся своїм президентом. Ці території не належать Україні", – заявив Андрєєв, маючи на увазі самопроголошені республіки ОРДЛО.



Раніше польські ЗМІ повідомили, що невідомі залишили жовтою-синьою фарбою напис "Убити Путіна" на одному з постаментів барельєфу радянських воїнів. Спеціальні служби вивели напис до того, перш ніж туди прибув посол Росії. Напис був нанесений незважаючи на те, що поліція патрулювала територію цвинтаря.



Ambasador Rosji oblany symboliczną "krwią"#StopWar #StopWarInUkraine pic.twitter.com/sBvC1uTPhM — Piotr Halicki (@Piotr_Halicki) May 9, 2022

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Варшаві 9 травня облили червоною фарбою посла Росії, який прибув туди, щоб покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.Про це, як повідомляє "Європейська правда" , інформує Polsat.Посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв прибув до кладовища радянських воїнів, щоб покласти вінок. Однак його оточили українські активісти, виникла сутичка, у результаті якої посла облили червоною фарбою під вигуки "Фашисти!".Багато людей прийшли з прапорами України, інші були вдягнені в білі простирадла, вимазані кров’ю, вигукуючи антивоєнні гасла.Після інциденту посол РФ сказав: "Я пишаюся своїм президентом. Ці території не належать Україні", – заявив Андрєєв, маючи на увазі самопроголошені республіки ОРДЛО.Раніше польські ЗМІ повідомили, що невідомі залишили жовтою-синьою фарбою напис "Убити Путіна" на одному з постаментів барельєфу радянських воїнів. Спеціальні служби вивели напис до того, перш ніж туди прибув посол Росії. Напис був нанесений незважаючи на те, що поліція патрулювала територію цвинтаря.

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