У Луцьку велосипедист потрапив у ДТП: його госпіталізували





Про це повідомляє

Наразі на місці пригоди працюють патрульні. Причини ДТП встановлюють.



Потерпілого після надання невідкладної допомоги медики каретою швидкої допомоги доправили до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Боголюбській 9 травня сталася ДТП. Унаслідок наїзду Volkswagen Golf травмувався велосипедиста.Про це повідомляє ІА Волинські новини.

Наразі на місці пригоди працюють патрульні. Причини ДТП встановлюють.Потерпілого після надання невідкладної допомоги медики каретою швидкої допомоги доправили до лікарні.

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