Винуватця смертельної ДТП у Луцькому районі засудили до 3 років позбавлення волі

Винуватця смертельної ДТП у Луцькому районі засудили до 3 років позбавлення волі
Винуватець смертельної ДТП на Волині, 36-річний житель Луцького району, втрапив за ґрати на три роки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Волинський апеляційний суд, приставши на позицію прокурорів галузевого відділу Волинської обласної прокуратури, залишив у силі вирок Горохівського районного суду, яким 36-річному села Смолява Луцького району, визнаному винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого (ч.2 ст. 286 КК України), призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Увечері 5 грудня 2019 року нетверезий чоловік за кермом технічно несправного автомобіля "ВАЗ-21063" на автодорозі поблизу рідного села виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення свого авто із автомобілем «КАМАЗ».

У результаті цього 49-річний пасажир легковика отримав травми, від яких згодом помер.

Вирок суду, згідно з яким винуватець ДТП три роки відбуватиме реальне покарання за ґратами, набув законної сили.


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Теги: ДТП, суд, смерть
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