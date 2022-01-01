На Київщині знайшли ще трьох мирних мешканців, вбитих пострілами в голову
Сьогодні, 15:46
Під час проведення слідчих дій поблизу смт Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
"За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків.
Досудове розслідування триває.
Прокурори Київщини продовжують документувати злочини військовослужбовців РФ для притягнення їх до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
"За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків.
Досудове розслідування триває.
Прокурори Київщини продовжують документувати злочини військовослужбовців РФ для притягнення їх до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
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