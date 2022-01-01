На Київщині знайшли ще трьох мирних мешканців, вбитих пострілами в голову





Про це



"За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків.



Досудове розслідування триває.



Прокурори Київщини продовжують документувати злочини військовослужбовців РФ для притягнення їх до відповідальності", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час проведення слідчих дій поблизу смт Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб.Про це повідомили в Офісі генпрокурора."За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків.Досудове розслідування триває.Прокурори Київщини продовжують документувати злочини військовослужбовців РФ для притягнення їх до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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