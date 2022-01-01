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На Київщині знайшли ще трьох мирних мешканців, вбитих пострілами в голову

На Київщині знайшли ще трьох мирних мешканців, вбитих пострілами в голову
Під час проведення слідчих дій поблизу смт Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків.

Досудове розслідування триває.

Прокурори Київщини продовжують документувати злочини військовослужбовців РФ для притягнення їх до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
На Київщині знайшли ще трьох мирних мешканців, вбитих пострілами в голову
На Київщині знайшли ще трьох мирних мешканців, вбитих пострілами в голову

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Теги: Росія, Україна, війна
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