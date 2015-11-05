Під Луцьком велосипедист потрапив у ДТП: його госпіталізували

Під Луцьком велосипедист потрапив у ДТП: його госпіталізували
У селі Тарасове Луцького району 9 травня сталася ДТП. Унаслідок наїзду Volkswagen Golf травмувався велосипедиста.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

Наразі на місці пригоди працюють патрульні. Причини ДТП встановлюють.

Потерпілого після надання невідкладної допомоги медики каретою швидкої допомоги доправили до лікарні.
Під Луцьком велосипедист потрапив у ДТП: його госпіталізували
Під Луцьком велосипедист потрапив у ДТП: його госпіталізували
Під Луцьком велосипедист потрапив у ДТП: його госпіталізували
Під Луцьком велосипедист потрапив у ДТП: його госпіталізували

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Теги: ДТП, Луцьк, велосипедист
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