Добрі новини від ВолиньPost за 10 травня
Сьогодні, 22:41
Щодня маємо позитивні новини і ділимося ними з вами. Навіть у складний час не варто піддаватися депресивному настрою. Продовжуємо працювати і вірити в ЗСУ, перемога вже незабаром!
Інформаційне агентство ВолиньPost уже традиційно готує підбірку добрих новин, аби ви частіше посміхалися.
Сьогодні, 10 травня, нагадаємо вам про таке:
Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики та гуманітарку
Британський ведучий Джеремі Кларксон, відомий завдяки програмі Top Gear, підтримав Україну під час війни. Він допоміг зібрати кошти, придбати та переслати до нашої країни позашляховики для потреб українців – Ford Ranger, Mazda BT-50 і Toyota Hilux. До того ж, ці пікапи завантажили гуманітарними припасами.
У Луцьку патрульні безоплатно навчають самообороні. ВІДЕО
У Луцьку працівники патрульної поліції безплатно навчають самообороні усіх охочих. Заняття з самооборони відбуваються двічі на тиждень. До уроків долучаються працівники зі спецпідрозділів поліції, які показують, як правильно захистити себе та врятувати життя.
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Всі українські журналісти отримали спеціальну Пулітцерівську премію
Правління Пулітцерівської премії відзначило мужність українських журналістів під час нападу Росії спеціальною колективною відзнакою.
До слова, Пулітцерівська премія - одна з найпрестижніших у США та у світі нагород у галузі журналістики. Її вручають щорічно з 1917 року за публікацію в будь-якому американському виданні.
Українські війська за добу ліквідували 350 окупантів, – Генштаб
Кількість металобрухту російської техніки зростає. І кількість мертвих орків теж. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05 орієнтовно склали:
особового складу близько 26 000 (+350) осіб,
танків ‒ 1 170 (+25) од,
бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,
артилерійських систем – 519 (+6) од,
РСЗВ – 185 (+0) од,
засобів ППО – 87 (+0) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 158 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),
крилатих ракет – 94 (+0),
кораблів/катерів – 12 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 1 980 (+10) од,
спеціальної техніки – 41 (+0).
WOG збільшив ліміт на заправку до 20 літрів
У мережі автозаправок WOG збільшили ліміт обмеження продажу пального на добу до 20 літрів для клієнтів, які мають карку лояльності PRIDE.
Цей крок дозволить забезпечити ефективну роботу служб критичної інфраструктури, а клієнтам АЗК WOG дозволить заправитись достатньою кількістю пального, щоб дістатися до пункту призначення або до наступного АЗК для дозаправки.
«Там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…», – окупант розповідає дружині про вбитих росіян
Батькам, дружинам і рідним окупантів слід замислитись: чи готові вони, щоб їхні близькі були пошматовані собаками або гнили на полігоні просто неба.
«Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…» – розповідає ворожий загарбник своїй дружині з «ДНР».
Аби послухати перехоплену розмову, натисніть на заголовок
Значна частина російських контрактників написала рапорти на звільнення, – Генштаб
Підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород Російської Федерації.
Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась написала рапорти на звільнення.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost уже традиційно готує підбірку добрих новин, аби ви частіше посміхалися.
Сьогодні, 10 травня, нагадаємо вам про таке:
Ексведучий Top Gear Джеремі Кларксон передав Україні позашляховики та гуманітарку
Британський ведучий Джеремі Кларксон, відомий завдяки програмі Top Gear, підтримав Україну під час війни. Він допоміг зібрати кошти, придбати та переслати до нашої країни позашляховики для потреб українців – Ford Ranger, Mazda BT-50 і Toyota Hilux. До того ж, ці пікапи завантажили гуманітарними припасами.
У Луцьку патрульні безоплатно навчають самообороні. ВІДЕО
У Луцьку працівники патрульної поліції безплатно навчають самообороні усіх охочих. Заняття з самооборони відбуваються двічі на тиждень. До уроків долучаються працівники зі спецпідрозділів поліції, які показують, як правильно захистити себе та врятувати життя.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Всі українські журналісти отримали спеціальну Пулітцерівську премію
Правління Пулітцерівської премії відзначило мужність українських журналістів під час нападу Росії спеціальною колективною відзнакою.
До слова, Пулітцерівська премія - одна з найпрестижніших у США та у світі нагород у галузі журналістики. Її вручають щорічно з 1917 року за публікацію в будь-якому американському виданні.
Українські війська за добу ліквідували 350 окупантів, – Генштаб
Кількість металобрухту російської техніки зростає. І кількість мертвих орків теж. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05 орієнтовно склали:
особового складу близько 26 000 (+350) осіб,
танків ‒ 1 170 (+25) од,
бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од,
артилерійських систем – 519 (+6) од,
РСЗВ – 185 (+0) од,
засобів ППО – 87 (+0) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 158 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),
крилатих ракет – 94 (+0),
кораблів/катерів – 12 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 1 980 (+10) од,
спеціальної техніки – 41 (+0).
WOG збільшив ліміт на заправку до 20 літрів
У мережі автозаправок WOG збільшили ліміт обмеження продажу пального на добу до 20 літрів для клієнтів, які мають карку лояльності PRIDE.
Цей крок дозволить забезпечити ефективну роботу служб критичної інфраструктури, а клієнтам АЗК WOG дозволить заправитись достатньою кількістю пального, щоб дістатися до пункту призначення або до наступного АЗК для дозаправки.
«Там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…», – окупант розповідає дружині про вбитих росіян
Батькам, дружинам і рідним окупантів слід замислитись: чи готові вони, щоб їхні близькі були пошматовані собаками або гнили на полігоні просто неба.
«Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…» – розповідає ворожий загарбник своїй дружині з «ДНР».
Аби послухати перехоплену розмову, натисніть на заголовок
Значна частина російських контрактників написала рапорти на звільнення, – Генштаб
Підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород Російської Федерації.
Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась написала рапорти на звільнення.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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