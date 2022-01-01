«Збройні сили України забезпечили нам хороші новини з Харківської області», – Зеленський

«Збройні сили України забезпечили нам хороші новини з Харківської області», – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський традиційно записав відеозвернення до українського народу і підбив підсумки 76 дня повномасштабної війни з Росією.

Володимир Олександрович зазначив, що у цей день були різні новини – і позитивні, і не дуже.

Президент прозвітував, що продовжив звертатися до іноземних парламентів. Зокрема Зеленський звернувся до парламентів Словаччини, Мальти, у Києві провів переговори з міністрами закордонних справ Німеччини і Нідерландів. Глава держави поговорив з міністрами про посилення України, обговорили деталі доручення іноземців до післявоєнної відбудови України.

«Збройні сили України забезпечили нам хороші новини з Харківської області – поступово відтискають окупантів від Харкова. Я дякую всім захисникам та захисницям, які докладають всіх зусиль, щоб вигнати армію загарбника. Колись другу за потужністю армію світу. Хочу також закликати всіх наших людей, особливо тих, що в тилу, не поширювати надмірних емоцій, не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево, навіть щоденно очікуються певні перемоги. Збройні сили роблять усе для звільнення нашої країни, наших людей», - сказав Володимир Зеленський.

Також президент повідомив, що спеціальна група міжнародних експертів запропонували дорожню карту енергетичних санкцій – детального документа, який описує, що треба зробити, щоб Росії дійсно стало складно фінансувати цю війну.

Завершив своє звершення Володимир Зеленський трагічною звісткою про смерть першого президента незалежної України Леоніда Кравчука: «Сьогодні помер перший Президент України Леонід Макарович Кравчук. Він був не просто політиком. І навіть не просто історичною постаттю. Він був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці. Леонід Макарович знав, чого коштує свобода. І всім серцем хотів для України миру. Я впевнений, ми це реалізуємо. Досягнемо нашої перемоги й нашого миру».

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Теги: Володимир Зеленський, війна, звернення
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