11 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 11 травня, у світі відзначають День поїзда, а віряни вшановують пам'ять мучеників Дади, Максима і Квінтіліана.
Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради Валентин Кошельник, директор ТзОВ «Житлобуд-2» Леонід Стефанович.
Також день народження 11 травня у журналістки Євгенії Сомової, громадського діяча Сергія Дружиновича, старшого викладача кафедри документознавства і музейної справи, заступника декана історичного факультету з інноваційно-грантової міжнародної співпраці, історикині та журналістки Тетяни Яцечко-Блаженко.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Кирило й Максим. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя й достатку.
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Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради Валентин Кошельник, директор ТзОВ «Житлобуд-2» Леонід Стефанович.
Також день народження 11 травня у журналістки Євгенії Сомової, громадського діяча Сергія Дружиновича, старшого викладача кафедри документознавства і музейної справи, заступника декана історичного факультету з інноваційно-грантової міжнародної співпраці, історикині та журналістки Тетяни Яцечко-Блаженко.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Кирило й Максим. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя й достатку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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