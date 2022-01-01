Україна отримала майже всі гаубиці М777 від США





Про це повідомив чиновник Пентагону під час закритого брифінгу повідомляє



Також сьогодні, у вівторок, відправляється в Україну один з одинадцяти гелікоптерів, які США планує надати ЗСУ, - повідомив представник оборонного відомства, згідно із інформацією власного кореспондента "Голосу Америки" у Пентагоні.



За словами високопосадовця, “майже 370 українських солдатів” вже пройшли навчання з артилерійськими системами гаубиць M777 за межами України, які проводять США та інші країни-союзники НАТО, а 29 українських солдатів “завершують курс технічного обслуговування” гаубиць.



“Ще 17 (українських солдатів) продовжують тренування зараз”, - додав представник американського Міноборони.



У понеділок речник Пентагону Джон Кірбі заявив: “Так як ми надаємо гаубиці, ми хочемо продовжувати ці тренування".



Американські морські піхотинці завантажують гаубиці M777 на борт літака C-17 Globemaster III для транспортування до України, 21 квітня 2022. U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS



Кірбі також повідомив, що 15 українських бійців пройшли американські військові навчання на мобільних радарах протиповітряної оборони AN/MPQ-64 Sentinel, наданих ЗСУ Вашингтоном, а 60 українських військових пройшли навчання на БТР М1-13.



За словами печника Пентагону, на минулих вихідних 20 українських військових завершили навчання із користування безпілотною літальною системою США Phoenix Ghost. Це безпілотники, схожі на безпілотні системи Switchblade, але розроблені спеціально для України.



Сполучені Штати мають намір відправити в Україну понад 121 тактичний безпілотник, більше 20-ти з них вже прибули.



“Навчання Phoenix Ghost триває за межами України для невеликої кількості людей. Перед ними були інші, але вони вже повернулися в Україну”, – розповів у вівторок журналістам американський чиновник.



За даними Пентагону, ці тренування проводять військові повітряних сил на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американські військові заявляють, що передали Україні майже всі обіцяні гаубиці. Вісімдесят дев`ять із обіцяних 90-та гаубиць, які США погодились надати Україні, вже доставлені.Про це повідомив чиновник Пентагону під час закритого брифінгу повідомляє "Голос Америки" , посилаючись на CNN.Також сьогодні, у вівторок, відправляється в Україну один з одинадцяти гелікоптерів, які США планує надати ЗСУ, - повідомив представник оборонного відомства, згідно із інформацією власного кореспондента "Голосу Америки" у Пентагоні.За словами високопосадовця, “майже 370 українських солдатів” вже пройшли навчання з артилерійськими системами гаубиць M777 за межами України, які проводять США та інші країни-союзники НАТО, а 29 українських солдатів “завершують курс технічного обслуговування” гаубиць.“Ще 17 (українських солдатів) продовжують тренування зараз”, - додав представник американського Міноборони.У понеділок речник Пентагону Джон Кірбі заявив: “Так як ми надаємо гаубиці, ми хочемо продовжувати ці тренування".Американські морські піхотинці завантажують гаубиці M777 на борт літака C-17 Globemaster III для транспортування до України, 21 квітня 2022. U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERSКірбі також повідомив, що 15 українських бійців пройшли американські військові навчання на мобільних радарах протиповітряної оборони AN/MPQ-64 Sentinel, наданих ЗСУ Вашингтоном, а 60 українських військових пройшли навчання на БТР М1-13.За словами печника Пентагону, на минулих вихідних 20 українських військових завершили навчання із користування безпілотною літальною системою США Phoenix Ghost. Це безпілотники, схожі на безпілотні системи Switchblade, але розроблені спеціально для України.Сполучені Штати мають намір відправити в Україну понад 121 тактичний безпілотник, більше 20-ти з них вже прибули.“Навчання Phoenix Ghost триває за межами України для невеликої кількості людей. Перед ними були інші, але вони вже повернулися в Україну”, – розповів у вівторок журналістам американський чиновник.За даними Пентагону, ці тренування проводять військові повітряних сил на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

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