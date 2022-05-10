Чехія замінить Росію в Раді ООН з прав людини

Чехія замінить Росію в Раді ООН з прав людини
Генасамблея ООН обрала Чехію членом Ради з прав людини замість Росії, членство якої в цьому органі призупинили за війну проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Генеральна асамблея ООН обрала Чехію на місце у Раді з прав людини, звільнене Росією у квітні 2022 року. Чеська Республіка зберігатиме за собою це місце до 31 грудня 2023 року", - повідомила пресслужба Ради з прав людини.

В МЗС Чехії зазначили, що скористаються цією можливістю для просування і захисту прав людини.

Нагадаємо, 7 квітня Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерацїі в Раді ООН з прав людини. Це є максимальним рівнем покарання у Раді з прав людини - виключити державу неможливо. Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради.

При цьому Росію у голосуванні не підтримала жодна держава Європи.

Втім, згодом Росія зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради ООН з прав людини.

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Теги: ООН, Чехія, росія, війна, Україна
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