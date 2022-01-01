Росіяни обстріляли Одеську область з Чорного моря





Про це повідомляє



"По Одещині нанесено черговий ракетний удар з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону.



За попередньою інформацією суттєвих руйнувань та постраждалих нема.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 18 травня



Подію кваліфіковано за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває процес збору доказів злочину РФ для суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти нанесли ракетний удар по Одеській області з акваторії Чорного моря.Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси із посиланням на оперативне командування "Південь"."По Одещині нанесено черговий ракетний удар з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону.За попередньою інформацією суттєвих руйнувань та постраждалих нема.Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 18 травня російські окупанти випустили по Дніпру дві ракети, одну збила ППО, є жертва.Подію кваліфіковано за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває процес збору доказів злочину РФ для суду.

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