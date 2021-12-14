На Волині у ДТП постраждав мотоцикліст. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



З приходом тепла на Волині почастішали випадки аварій за участі керманичів двоколісних транспортних засобів.



Так, одна із аварій трапилася вчора у селі Карпилівка Луцького району. 46-річний водій мотоцикла Viper, рухаючись з другорядної до головної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із Mercedes під керуванням 50-річного мешканця Львівської області.



Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



З місця події вилучено транспортні засоби. Кримінальне провадження слідчі розпочали за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ДТП на Ківерцівщині постраждав мотоцикліст: слідчі з‘ясовують обставини автопригод.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.З приходом тепла на Волині почастішали випадки аварій за участі керманичів двоколісних транспортних засобів.Так, одна із аварій трапилася вчора у селі Карпилівка Луцького району. 46-річний водій мотоцикла Viper, рухаючись з другорядної до головної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із Mercedes під керуванням 50-річного мешканця Львівської області.Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.З місця події вилучено транспортні засоби. Кримінальне провадження слідчі розпочали за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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