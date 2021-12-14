На Волині у ДТП постраждав мотоцикліст. ФОТО

На Волині у ДТП постраждав мотоцикліст. ФОТО
У ДТП на Ківерцівщині постраждав мотоцикліст: слідчі з‘ясовують обставини автопригод.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

З приходом тепла на Волині почастішали випадки аварій за участі керманичів двоколісних транспортних засобів.

Так, одна із аварій трапилася вчора у селі Карпилівка Луцького району. 46-річний водій мотоцикла Viper, рухаючись з другорядної до головної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із Mercedes під керуванням 50-річного мешканця Львівської області.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
На Волині у ДТП постраждав мотоцикліст. ФОТО

З місця події вилучено транспортні засоби. Кримінальне провадження слідчі розпочали за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, ДТП, мотоцикліст
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