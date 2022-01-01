Українські захисники за добу знищили 400 окупантів та 16 танків





Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.05

орієнтовно склали:



- особового складу - близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1251 (+16) од,

- бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од,

- артилерійських систем – 586 (+8) од,

- РСЗВ - 199 (+1) од,

- засоби ППО - 91 (+1) од,

- літаків – 202 (+1) од,

- гелікоптерів – 167 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5),

- крилаті ракети - 102 (+5),

- кораблі /катери - 13 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2137 (+28) од,

- спеціальна техніка - 43 (+0).



Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 83 дні війни Росія в Україні вже втратила близько 28 300 своїх військових, 1 235 танків та 167 гелікоптерів.Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.05орієнтовно склали:- особового складу - близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1251 (+16) од,- бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од,- артилерійських систем – 586 (+8) од,- РСЗВ - 199 (+1) од,- засоби ППО - 91 (+1) од,- літаків – 202 (+1) од,- гелікоптерів – 167 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5),- крилаті ракети - 102 (+5),- кораблі /катери - 13 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 2137 (+28) од,- спеціальна техніка - 43 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках.

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