Українські захисники за добу знищили 400 окупантів та 16 танків
Сьогодні, 10:50
За 83 дні війни Росія в Україні вже втратила близько 28 300 своїх військових, 1 235 танків та 167 гелікоптерів.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.05
орієнтовно склали:
- особового складу - близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1251 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од,
- артилерійських систем – 586 (+8) од,
- РСЗВ - 199 (+1) од,
- засоби ППО - 91 (+1) од,
- літаків – 202 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5),
- крилаті ракети - 102 (+5),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2137 (+28) од,
- спеціальна техніка - 43 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках.
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.05
орієнтовно склали:
- особового складу - близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1251 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од,
- артилерійських систем – 586 (+8) од,
- РСЗВ - 199 (+1) од,
- засоби ППО - 91 (+1) од,
- літаків – 202 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5),
- крилаті ракети - 102 (+5),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2137 (+28) од,
- спеціальна техніка - 43 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках.
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