Американець попросив патрульну поліцію Волині заарештувати його, аби він міг воювати за Україну
Сьогодні, 12:32
Американець просить патрульну поліцію Волині заарештувати його, щоб він міг воювати за Україну.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
"Ми настільки круті та сміливі, що за нас весь цивілізований світ.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ми стали символом відваги, потужності та волі! Це проявлялося у численних мітингах по всьому світу, де найголовнішим атрибутом був наш український синьо-жовтий прапор", - йдеться у повідомленні патрульних.
Вони опублікували повідомлення від одного американця, який просить патрульну допомогти Волині йому потрапити в Україну, аби воювати за нас.
"Люди просять "арешту", аби допомогти українцям звитяжно надавати тягла російським окупантам", - пишуть патрульні.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
"Ми настільки круті та сміливі, що за нас весь цивілізований світ.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ми стали символом відваги, потужності та волі! Це проявлялося у численних мітингах по всьому світу, де найголовнішим атрибутом був наш український синьо-жовтий прапор", - йдеться у повідомленні патрульних.
Вони опублікували повідомлення від одного американця, який просить патрульну допомогти Волині йому потрапити в Україну, аби воювати за нас.
"Люди просять "арешту", аби допомогти українцям звитяжно надавати тягла російським окупантам", - пишуть патрульні.
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