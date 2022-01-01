 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Американець попросив патрульну поліцію Волині заарештувати його, аби він міг воювати за Україну

Американець попросив патрульну поліцію Волині заарештувати його, аби він міг воювати за Україну
Американець просить патрульну поліцію Волині заарештувати його, щоб він міг воювати за Україну.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

"Ми настільки круті та сміливі, що за нас весь цивілізований світ.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ми стали символом відваги, потужності та волі! Це проявлялося у численних мітингах по всьому світу, де найголовнішим атрибутом був наш український синьо-жовтий прапор", - йдеться у повідомленні патрульних.

Вони опублікували повідомлення від одного американця, який просить патрульну допомогти Волині йому потрапити в Україну, аби воювати за нас.

"Люди просять "арешту", аби допомогти українцям звитяжно надавати тягла російським окупантам", - пишуть патрульні.

Американець попросив патрульну поліцію Волині заарештувати його, аби він міг воювати за Україну

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: американець, Волинь, патрульна поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні
Сьогодні, 12:45
Вимагають повернути у місця постійної дислокації: кілька російських підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні
Сьогодні, 12:40
Російські загарбники бояться нічної «партизанщини» і починають вчити українську, – СБУ
Сьогодні, 12:00
Журналісти ідентифікували дружину військового РФ, яка готова катувати українських дітей
Сьогодні, 11:21
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні
Сьогодні, 12:45
Вимагають повернути у місця постійної дислокації: кілька російських підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні
Сьогодні, 12:40
Американець попросив патрульну поліцію Волині заарештувати його, аби він міг воювати за Україну
Сьогодні, 12:32
В Україні значно потеплішає: холод з 19 травня відступить
Сьогодні, 12:23
Російські загарбники бояться нічної «партизанщини» і починають вчити українську, – СБУ
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
На Волині відновлюють роботу радари для фіксації перевищення швидкості На Волині відновлюють роботу радари для фіксації перевищення швидкості
10 травень, 10:11
На Волині затримали водія, який купив посвідчення в Інтернеті На Волині затримали водія, який купив посвідчення в Інтернеті
02 травень, 10:19
На Волині п'яний водій фури пропонував поліції хабар На Волині п'яний водій фури пропонував поліції хабар
19 квітень, 17:41
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО «Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
28 січень, 11:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Іноземець через «Ягодин» намагався вивезти 21 кілограм гашишу
Сьогодні, 13:00
 0
Білорусів за «замах на тероризм» тепер можуть стратити
Сьогодні, 12:50
 0
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні
Сьогодні, 12:45
 0
Вимагають повернути у місця постійної дислокації: кілька російських підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні
Сьогодні, 12:40
 0
Американець попросив патрульну поліцію Волині заарештувати його, аби він міг воювати за Україну
Сьогодні, 12:32
 0
Медіа
відео
1/8