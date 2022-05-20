 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Малоймовірно, що Росія наважиться напасти на якусь країну НАТО, у тому числі Польщу, – Дуда

Малоймовірно, що Росія наважиться напасти на якусь країну НАТО, у тому числі Польщу, – Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає малоймовірним, що Росія наважиться напасти на якусь країну НАТО, у тому числі Польщу.

Як повідомляє PAP, про це він сказав в інтерв’ю Polski Times, пише "Європейська правда".

Президента запитали, як він оцінює нинішню безпекову ситуацію Польщі та чи є загроза з боку Росії.

"Звісно, потенційна загроза все ще існує. Але слід зауважити, що у Польщі - понад 10 тисяч солдатів найбільшої армії світу - найпотужнішої, найкращої і з найсучаснішим озброєнням. Ці військові мають досвід бойових дій. У нас також є американська інфраструктура, важке озброєння, ППО, завдяки якому частина території Польщі вже захищена американськими системами Patriot", - зазначив Анджей Дуда.

Він додав, що якщо уявити, що цей малоймовірний сценарій реалізується, проти Польщі чи іншого члена Альянсу - реакція НАТО буде швидкою і рішучою.

"Ймовірність того, що будь-хто, у тому числі Росія, наважиться нападати на країну НАТО, ризикуючи вступом у конфлікт з усім Альянсом і зустріччю із найсильнішою армією світу, а якщо говорити про напад на Польщу - то нашою армією, яка готова захищати країну, - цей ризик дуже незначний", - сказав Анджей Дуда.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія може перекинути свої сили з Маріуполя на Донбас без ретельного переоснащення, — британська розвідка
Сьогодні, 10:20
З тимчасово окупованих територій Херсонщини росіяни обстрілюють Дніпропетровску область, – зведення ОВА
Сьогодні, 09:46
Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України
Сьогодні, 09:14
NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі
Сьогодні, 08:52
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Житомирщині прогриміли два вибухи
Сьогодні, 11:05
Коли волинянам надійдуть соцвиплати у повному обсязі
Сьогодні, 10:57
Малоймовірно, що Росія наважиться напасти на якусь країну НАТО, у тому числі Польщу, – Дуда
Сьогодні, 10:43
Росія може перекинути свої сили з Маріуполя на Донбас без ретельного переоснащення, — британська розвідка
Сьогодні, 10:20
З тимчасово окупованих територій Херсонщини росіяни обстрілюють Дніпропетровску область, – зведення ОВА
Сьогодні, 09:46
Схожі новини
Росія може перекинути свої сили з Маріуполя на Донбас без ретельного переоснащення, — британська розвідка Росія може перекинути свої сили з Маріуполя на Донбас без ретельного переоснащення, — британська розвідка
Сьогодні, 10:20
З тимчасово окупованих територій Херсонщини росіяни обстрілюють Дніпропетровску область, – зведення ОВА З тимчасово окупованих територій Херсонщини росіяни обстрілюють Дніпропетровску область, – зведення ОВА
Сьогодні, 09:46
Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України
Сьогодні, 09:14
NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі
Сьогодні, 08:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Житомирщині прогриміли два вибухи
Сьогодні, 11:05
 0
Коли волинянам надійдуть соцвиплати у повному обсязі
Сьогодні, 10:57
 0
Малоймовірно, що Росія наважиться напасти на якусь країну НАТО, у тому числі Польщу, – Дуда
Сьогодні, 10:43
 0
Росія може перекинути свої сили з Маріуполя на Донбас без ретельного переоснащення, — британська розвідка
Сьогодні, 10:20
 0
З тимчасово окупованих територій Херсонщини росіяни обстрілюють Дніпропетровску область, – зведення ОВА
Сьогодні, 09:46
 0
Медіа
відео
1/8