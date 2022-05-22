Ворог штурмував Сєверодонецьк із чотирьох боків: як минула ніч в усіх областях України





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Ситуація в регіонах станом на 8.00.



Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.



Запорізька область: близько другої години ночі сталося три прильоти ракет по селу біля міста Запоріжжя. Подробиці та наслідки з'ясовуються.



Харків: уночі — поодинокі обстріли, постраждалих немає.



Протягом доби — 8 поранених внаслідок обстрілів по області, в тому числі 5 осіб — в місті Харків, Лозівський р-н - 1 людина, смт Шевченкове - 1 людина, Чугуївський р-н - 1 людина.



Луганщина: ситуація в області залишається напруженою. Одна людина загинула, двоє поранених.



Сєверодонецьк штурмували відразу із чотирьох сторін, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів — цілодобово. У Сєверодонецьку за добу пошкоджено сім будинків, також пошкодження будинків у Лисичанську, Тошківці, Нирковому, Врубівці, у Гірському, Золотому, Привіллі. Між Сєверодонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу.



Донеччина: за добу — 16 обстрілів 11 населених пунктів (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, авіаобстріл, РСЗВ "Град").



Підвищення інтенсивності обстрілів поблизу міст Соледар, Святогірськ, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк.



Тривають бої в районі Лиману й Райгородка.



За добу в області — 7 загиблих і 10 поранених цивільних.



Миколаївщина: вночі були обстріли у Широківській громаді. Згоріли 3 будинки внаслідок прямих влучань. Потерпілих немає. Вдень, вночі і на даний час ідуть обстріли у Березнегуватській громаді. Інформації по потерпілим і пошкодженням наразі немає



Також уночі зазнав обстрілів Миколаїв, на жаль, є 5 постраждалих. Інші деталі та наслідки з’ясовуються.



Херсонщина: стабільно складна ситуація на території всій області, минулої доби — вибухи та обстріли у всіх районах. Підтверджується інформація від жителів тергромад щодо мінування мостів та доріг, якими жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію.



У населених пунктах Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад, які межують з сусідніми областями та знаходяться на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська обістрілюють схід та південь України, ворог мінує дороги і мости, якими жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію.Про це пише "Українська правда".Ситуація в регіонах станом на 8.00.Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.близько другої години ночі сталося три прильоти ракет по селу біля міста Запоріжжя. Подробиці та наслідки з'ясовуються.уночі — поодинокі обстріли, постраждалих немає.Протягом доби — 8 поранених внаслідок обстрілів по області, в тому числі 5 осіб — в місті Харків, Лозівський р-н - 1 людина, смт Шевченкове - 1 людина, Чугуївський р-н - 1 людина.ситуація в області залишається напруженою. Одна людина загинула, двоє поранених.Сєверодонецьк штурмували відразу із чотирьох сторін, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів — цілодобово. У Сєверодонецьку за добу пошкоджено сім будинків, також пошкодження будинків у Лисичанську, Тошківці, Нирковому, Врубівці, у Гірському, Золотому, Привіллі. Між Сєверодонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу.за добу — 16 обстрілів 11 населених пунктів (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, авіаобстріл, РСЗВ "Град").Підвищення інтенсивності обстрілів поблизу міст Соледар, Святогірськ, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк.Тривають бої в районі Лиману й Райгородка.За добу в області — 7 загиблих і 10 поранених цивільних.вночі були обстріли у Широківській громаді. Згоріли 3 будинки внаслідок прямих влучань. Потерпілих немає. Вдень, вночі і на даний час ідуть обстріли у Березнегуватській громаді. Інформації по потерпілим і пошкодженням наразі немаєТакож уночі зазнав обстрілів Миколаїв, на жаль, є 5 постраждалих. Інші деталі та наслідки з’ясовуються.стабільно складна ситуація на території всій області, минулої доби — вибухи та обстріли у всіх районах. Підтверджується інформація від жителів тергромад щодо мінування мостів та доріг, якими жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію.У населених пунктах Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад, які межують з сусідніми областями та знаходяться на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ.

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