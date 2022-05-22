Ворог штурмував Сєверодонецьк із чотирьох боків: як минула ніч в усіх областях України

Ворог штурмував Сєверодонецьк із чотирьох боків: як минула ніч в усіх областях України
Російські окупаційні війська обістрілюють схід та південь України, ворог мінує дороги і мости, якими жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію.

Про це пише "Українська правда".

Ситуація в регіонах станом на 8.00.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Запорізька область: близько другої години ночі сталося три прильоти ракет по селу біля міста Запоріжжя. Подробиці та наслідки з'ясовуються.

Харків: уночі — поодинокі обстріли, постраждалих немає.

Протягом доби — 8 поранених внаслідок обстрілів по області, в тому числі 5 осіб — в місті Харків, Лозівський р-н - 1 людина, смт Шевченкове - 1 людина, Чугуївський р-н - 1 людина.

Луганщина: ситуація в області залишається напруженою. Одна людина загинула, двоє поранених.

Сєверодонецьк штурмували відразу із чотирьох сторін, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів — цілодобово. У Сєверодонецьку за добу пошкоджено сім будинків, також пошкодження будинків у Лисичанську, Тошківці, Нирковому, Врубівці, у Гірському, Золотому, Привіллі. Між Сєверодонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу.

Донеччина: за добу — 16 обстрілів 11 населених пунктів (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, авіаобстріл, РСЗВ "Град").

Підвищення інтенсивності обстрілів поблизу міст Соледар, Святогірськ, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк.

Тривають бої в районі Лиману й Райгородка.

За добу в області — 7 загиблих і 10 поранених цивільних.

Миколаївщина: вночі були обстріли у Широківській громаді. Згоріли 3 будинки внаслідок прямих влучань. Потерпілих немає. Вдень, вночі і на даний час ідуть обстріли у Березнегуватській громаді. Інформації по потерпілим і пошкодженням наразі немає

Також уночі зазнав обстрілів Миколаїв, на жаль, є 5 постраждалих. Інші деталі та наслідки з’ясовуються.

Херсонщина: стабільно складна ситуація на території всій області, минулої доби — вибухи та обстріли у всіх районах. Підтверджується інформація від жителів тергромад щодо мінування мостів та доріг, якими жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію.

У населених пунктах Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад, які межують з сусідніми областями та знаходяться на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ.

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Теги: Війна, ситуація в регіонах, війна в Україні 22 травня
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