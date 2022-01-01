Росія зруйнувала в Україні 1 873 заклади освіти

Президент Україниу суботу, 21 травня, зустрівся з прем'єр-міністром Португаліїпід час його візиту до Києва.Про це президент розповів у відеозверненні.Глава держави обговорив з Коштою подальше посилення санкцій проти Російської Федерації та післявоєнну відбудову України."Сьогодні у Києві провів переговори з премʼєр-міністром Португалії. Подякував йому за всю ту підтримку, яку Португалія зараз надає Україні. Це й оборонна, і політична, і гуманітарна підтримка. Я вдячний за тепле ставлення до наших людей, які знайшли прихисток на португальській землі. Обговорили з паном премʼєр-міністром подальше посилення санкцій проти Російської Федерації. А також – післявоєнну відбудову нашої держави", - зазначив Зеленський.Український президент розповів, за підсумками переговорів з прем'єром Португалії його країна готова долучитися до відновлення України. Зокрема, йдеться про відбудову та реконструкцію шкіл та садочків."Португалія готова долучитися до відновлення України, до відбудови українських шкіл і дитячих садочків. І я хочу нагадати, що за час повномасштабної війни російська армія зруйнувала вже 1873 заклади освіти. Це колосальний масштаб втрат", - запевнив глава держави.