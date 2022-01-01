Українські ППО знищили два «Солнцепеки» ворога





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Росіяни вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр». Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних Сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині.



Крім того, підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збито БпЛА «Орлан-10».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські ППО знищили щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема дві важкі вогнеметні системи типу «Солнцепек».Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.Росіяни вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр». Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних Сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині.Крім того, підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збито БпЛА «Орлан-10».

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