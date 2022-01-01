Українські ППО знищили два «Солнцепеки» ворога
Сьогодні, 06:54
Українські ППО знищили щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема дві важкі вогнеметні системи типу «Солнцепек».
Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.
Росіяни вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр». Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних Сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині.
Крім того, підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збито БпЛА «Орлан-10».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.
Росіяни вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр». Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних Сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині.
Крім того, підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збито БпЛА «Орлан-10».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські ППО знищили два «Солнцепеки» ворога
Сьогодні, 06:54
Польща хоче розмістити постійні бази НАТО в країні
Сьогодні, 05:44
На Донбасі ситуація надзвичайно важка, – Зеленський
Сьогодні, 04:37
На Донбасі за добу ЗСУ відбили 9 атак ворога
Сьогодні, 01:24
Медіа