Українські ППО знищили два «Солнцепеки» ворога

Українські ППО знищили два «Солнцепеки» ворога
Українські ППО знищили щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема дві важкі вогнеметні системи типу «Солнцепек».

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.

Росіяни вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр». Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних Сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині.

Крім того, підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збито БпЛА «Орлан-10».

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Теги: ППО, Солнцепеки, Росія
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