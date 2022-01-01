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На Донбасі ситуація надзвичайно важка, – Зеленський

На Донбасі ситуація надзвичайно важка, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що ситуація на Донбасі надзвичайно важка, російська армія, за словами президента, намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.

Про це йдеться у відеозверненні Зеленського.

"На Донбасі ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк", - сказав президент.

Збройні Сили України стримують цей наступ.

"І жодні російські удари – ані ракетами по Рівненщині, ані артилерією по Харківщині чи Сумщині, ані всією можливою зброєю по Донбасу – результату Росії не дадуть", - додав Зеленський.


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Теги: Зеленський, ситуація, Донбас
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