На Донбасі ситуація надзвичайно важка, – Зеленський

Президентрозповів, що ситуація на Донбасі надзвичайно важка, російська армія, за словами президента, намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк.Про це йдеться у відеозверненні Зеленського."На Донбасі ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк", - сказав президент.Збройні Сили України стримують цей наступ."І жодні російські удари – ані ракетами по Рівненщині, ані артилерією по Харківщині чи Сумщині, ані всією можливою зброєю по Донбасу – результату Росії не дадуть", - додав Зеленський.