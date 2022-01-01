Польща хоче розмістити постійні бази НАТО в країні

Польща хоче розмістити постійні бази НАТО в країні
Польський уряд заявив про готовність побудувати бази для розміщення сил НАТО.

Про це сказав прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький на безпековому форумі у Варшаві, пише Голос Америки.

"В країнах східного флангу НАТО мають бути створені постійні бази союзників, - вказав Моравецький у четвер. - Польща готова побудувати такі бази на постійній основі, включаючи для підрозділів легкої піхоти", - наводять слова польського посадовця ЗМІ.

Після вторгнення Росії до України, НАТО значно зміцнило східний фланг в основному за рахунок ротаційних сил. Цього тижня посол США в Польщі Марк Бржезінські заявив, що наразі 12 600 американських військових перебувають на базах в Польщі. В країні перебувають, або скоро надійдуть бойові американські танки M1A2 Abrams, артилерійські системи HIMARS та винищувачі F-35, заявив посадовець під час події в американському центрі Атлантична Рада цього тижня, передає агенція USNI.

Польща продовжує надавати Україні військову, гуманітарну та економічну допомогу. Цього тижня Польща надала Україні значну кількість запчастин та боєприпасів для винищувачів Міг-29, пише одне з провідних польських видань Onet.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бази НАТО, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польща хоче розмістити постійні бази НАТО в країні
Сьогодні, 05:44
На Донбасі ситуація надзвичайно важка, – Зеленський
Сьогодні, 04:37
Маріуполю загрожує епідемічна катастрофа через хаотичні поховання
Сьогодні, 03:00
На Донбасі за добу ЗСУ відбили 9 атак ворога
Сьогодні, 01:24
Росія обстріляла Харківщину: 8 людей поранені
Сьогодні, 00:43
Схожі новини
Росія розганяє фейки про плани Польщі щодо України, – РНБО Росія розганяє фейки про плани Польщі щодо України, – РНБО
21 травень, 18:02
Володимир співпрацюватиме з польським містом Володимир співпрацюватиме з польським містом
17 травень, 07:31
Військовозобов'язаний намагався виїхати до Польщі під матрацом Військовозобов'язаний намагався виїхати до Польщі під матрацом
14 травень, 00:39
Вперше у світі: у Польщі випустили марку з портретом Зеленського Вперше у світі: у Польщі випустили марку з портретом Зеленського
13 травень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польща хоче розмістити постійні бази НАТО в країні
Сьогодні, 05:44
 0
На Донбасі ситуація надзвичайно важка, – Зеленський
Сьогодні, 04:37
 0
Маріуполю загрожує епідемічна катастрофа через хаотичні поховання
Сьогодні, 03:00
 0
На Донбасі за добу ЗСУ відбили 9 атак ворога
Сьогодні, 01:24
 0
Росія обстріляла Харківщину: 8 людей поранені
Сьогодні, 00:43
 0
Медіа
відео
1/8