На Донбасі за добу ЗСУ відбили 9 атак ворога





Про це



"За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 5 танків, 4 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 2 ворожих автомобілі.



Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники знищили 28 російських військових, 1 БМП, 1 артилерійську систему, 1 міномет та 1 артилерійський тягач.



У пресштабі Об’єднаних сил повідомляють, що російські загарбники обстріляли понад 40 населених пунктів уздовж лінії фронту на Донбасі, зруйнувавши і пошкодивши 30 цивільних об’єктів. Унаслідок цих обстрілів на Донеччині 7 мирних мешканців загинуло, ще 7 дістало поранення.



Російські окупанти зруйнували й пошкодили 13 житлових будинків, 4 заводи, науково-виробничий заклад, інститут іноземних мов, залізничну станцію, музичну школу, дві пожежно-рятувальні частини, ділянку газопроводу, високовольтну лінію електромереж, цвинтар та ряд господарських і складських приміщень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донбасі підрозділи Збройних сил впродовж доби 21 травня відбили 9 атак ворога, ще в 4 місцях тривають сутички, знищивши 21 одиницю російської військової техніки.Про це повідомляють у пресштабі угруповання Об’єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"."За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 5 танків, 4 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 2 ворожих автомобілі.Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" захисники знищили 28 російських військових, 1 БМП, 1 артилерійську систему, 1 міномет та 1 артилерійський тягач.У пресштабі Об’єднаних сил повідомляють, що російські загарбники обстріляли понад 40 населених пунктів уздовж лінії фронту на Донбасі, зруйнувавши і пошкодивши 30 цивільних об’єктів. Унаслідок цих обстрілів на Донеччині 7 мирних мешканців загинуло, ще 7 дістало поранення.Російські окупанти зруйнували й пошкодили 13 житлових будинків, 4 заводи, науково-виробничий заклад, інститут іноземних мов, залізничну станцію, музичну школу, дві пожежно-рятувальні частини, ділянку газопроводу, високовольтну лінію електромереж, цвинтар та ряд господарських і складських приміщень.

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