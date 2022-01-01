Росія обстріляла Харківщину: 8 людей поранені
Сьогодні, 00:43
Внаслідок російських обстрілів на Харківщині 8 людей дістало поранення, 5 з яких жителі Харкова.
Про це повідомляє "Суспільне" посилаючись на дані Харківської обласної військової адміністрації.
5 жителів Салтівки в Харкові дістали поранення внаслідок російських обстрілів.
Ще троє людей постраждали в Лозівському, Чугуївському та Куп’янському районі – по одній людині в кожному районі відповідно.
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Про це повідомляє "Суспільне" посилаючись на дані Харківської обласної військової адміністрації.
5 жителів Салтівки в Харкові дістали поранення внаслідок російських обстрілів.
Ще троє людей постраждали в Лозівському, Чугуївському та Куп’янському районі – по одній людині в кожному районі відповідно.
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