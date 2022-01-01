Добрі новини від ВолиньPost за 21 травня

В Україні досі триває війна. Це погана новина. Але вже майже три місяці українці так мужньо боронять свою державу й так самовіддано допомагають армії та один одному, що цим вражений весь світ.Героїчна боротьба наших воїнів, здатність українців у тилу до жертовності та доброти та підтримка усього цивілованого світу щодня створюють чимало добрих новин.Щовечора із 23 лютогофокусує увагу своїх читачів на добрих новинах. Так ми підтримуємо бойовий дух і показуємо, що добро є навіть у найважчі часи! А добро, як ми знаємо, завжди перемагає зло!Тож, 21 травня нагадаємо про таке:Це прекрасно, що на Волині є люди, які цінують усе українське - історію, традиції, які бережуть і передають свої знання про наш колорит і звичаї із покоління в покоління.Лідія Козуля живе у Тойкуті Ковельського району. Своєрідною святинею називає кімнатку у літній кухні. Адже це її домашній музей вишитого вбрання та старовинного приладдя.Уже 15 років жінка наповнює його усім, що нагадує минувшину та побут наших предків. Почесне місце тут займає скриня із приданим. У давнину, каже жінка, воно було на вагу золота для кожної дівчини.Президент України Володимир Зеленський заявив про намір збудувати ще один літак Мрія, присвятивши цей проект пам'яті льотчиків, які загинули на війні і, зокрема, під час оборони Маріуполя.Традиційно добра статистика про втрати рашистів.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05 орієнтовно склали:– особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,– танків ‒ 1278 (+15) од,– бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од,– артилерійських систем – 596 (+0) од,– РСЗВ - 201 (+1) од,– засоби ППО - 93 (+0) од,– літаків – 204 (+0) од,– гелікоптерів – 169 (+1) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 462 (+2),– крилаті ракети - 104 (+1),– кораблі /катери - 13 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од,– спеціальна техніка - 43 (+0).Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя, виведені з заблокованого російськими військами заводу "Азовсталь", мають бути звільнені за процедурою обміну.Чекаємо Героїв вдома!Президент США Джо Байден у суботу 21 травня підписав закон про виділення пакету підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.Схвалений законопроєкт передбачає загальну військову допомогу у розмірі 20 мільярдів доларів, понад 8 мільярдів доларів у вигляді загальної економічної підтримки України, майже 5 мільярдів доларів у вигляді глобальної продовольчої допомоги для вирішення потенційної нестачі продовольства та понад 1 мільярд доларів у вигляді сукупної підтримки біженців.За даними видання The Washington Post, у ньому також передбачено передачу Україні сучасних американських систем протиповітряної оборони Patriot.Дякуємо США за підтримку України!Поки Україна має таких відданих їй громадян, її ніхто не переможе!Військовослужбовецьзараз служить у 14-ій окремій механізованій бригаді імені Романа Великого. Ще донедавна він мав свій бізнес у Польщі. Але з першого дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну вирішив повертатися додому і боронити країну.Колишній військовополонений, учасник бойових дійвиграв суд проти Російської Федерації – позов бійця задовольнив Довгинцівський районний суд Кривого Рогу.Суд вирішив стягнути з РФ та акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» (колишній «Сбербанк») на користь Володимира Фоміцького один мільйон гривень компенсації моральної шкоди. Рішення суду вже набуло чинності, позивач отримав на руки відповідний документ. Термін апеляції сплив.Як розповів адвокат колишнього бійця, вони з Володимиром Фоміцьким вирішили позиватися і до держави Російської Федерації в особі її посольства в Україні, і до російського банку, який реально може виплатити кошти. Судовий розгляд тривав майже два роки.