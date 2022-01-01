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На Харківщині виявили кілька поховань окупантів

На Харківщині виявили кілька поховань окупантів
У Золочівському районі Харківської області виявили кілька поховань окупантів, серед них також знайшли тіло підполковника.

Про це повідомляє Facebook-сторінка начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова.

«До нас надійшли повідомлення, що знайдено могили на різних вулицях без жодних знаків, крім саморобних хрестів. Нам довелося викопати ці могили - для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур», - пише Болвінов.

Як зазначив начальник слідчого управління ГУНП, окупанти не зацікавлені в тому, щоб забирати тіла своїх побратимів додому.

Усього було знайдено шестеро трупів у одязі військових Росії. Серед тіл виявлено й підполковника Герасимова В. С.

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Теги: Харківщина, окупанти, захоронення
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