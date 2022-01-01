На Харківщині виявили кілька поховань окупантів





Про це повідомляє Сергія Болвінова.



«До нас надійшли повідомлення, що знайдено могили на різних вулицях без жодних знаків, крім саморобних хрестів. Нам довелося викопати ці могили - для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур», - пише Болвінов.



Як зазначив начальник слідчого управління ГУНП, окупанти не зацікавлені в тому, щоб забирати тіла своїх побратимів додому.



Усього було знайдено шестеро трупів у одязі військових Росії. Серед тіл виявлено й підполковника Герасимова В. С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Золочівському районі Харківської області виявили кілька поховань окупантів, серед них також знайшли тіло підполковника.Про це повідомляє Facebook-сторінка начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області«До нас надійшли повідомлення, що знайдено могили на різних вулицях без жодних знаків, крім саморобних хрестів. Нам довелося викопати ці могили - для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур», - пише Болвінов.Як зазначив начальник слідчого управління ГУНП, окупанти не зацікавлені в тому, щоб забирати тіла своїх побратимів додому.Усього було знайдено шестеро трупів у одязі військових Росії. Серед тіл виявлено й підполковника Герасимова В. С.

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