Волинянка здобула «срібло» з боксу на Всесвітній Гімназіаді
Сьогодні, 21:30
Спортсменка Любомльської дитячо-юнацької спортивної школи Анастасія Саранюк здобула срібло у боксерському турнірі на Всесвітній Гімназіаді у французькій Нормандії.
Про це повідомляє Суспільне.
В індивідуальному заліку волинянка, боксерка Анастасія Саранюк у ваговій категорії 75 кілограмів здобула срібну нагороду.
У півфіналі волинянка здобула перемогу над спортсменкою Леною Норберт з Індії. У фінальному поєдинку поступилась боксерці з Казахстану Аіді Сарібаровій.
Волинянка виступила у складі збірної України. До якої входили - дев’ятеро хлопців та восьмеро дівчат з різних областей. У загальнокомандному заліку українська команда посіла друге місце, здобувши 17 медалей: три золотих, п'ять срібних та дев'ять бронзових. Українська збірна поступилась у перемозі збірній Казахстану.
Загалом у змаганнях з боксу взяли участь спортсмени з 19 країн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне.
В індивідуальному заліку волинянка, боксерка Анастасія Саранюк у ваговій категорії 75 кілограмів здобула срібну нагороду.
У півфіналі волинянка здобула перемогу над спортсменкою Леною Норберт з Індії. У фінальному поєдинку поступилась боксерці з Казахстану Аіді Сарібаровій.
Волинянка виступила у складі збірної України. До якої входили - дев’ятеро хлопців та восьмеро дівчат з різних областей. У загальнокомандному заліку українська команда посіла друге місце, здобувши 17 медалей: три золотих, п'ять срібних та дев'ять бронзових. Українська збірна поступилась у перемозі збірній Казахстану.
Загалом у змаганнях з боксу взяли участь спортсмени з 19 країн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Харківщині виявили кілька поховань окупантів
Сьогодні, 22:15
Волинянка здобула «срібло» з боксу на Всесвітній Гімназіаді
Сьогодні, 21:30
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на вечір 21 травня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 20:15
Завтра, 22 травня, в Україні буде похолодання
Сьогодні, 20:00
Медіа