Волинянка здобула «срібло» з боксу на Всесвітній Гімназіаді

Волинянка здобула «срібло» з боксу на Всесвітній Гімназіаді
Спортсменка Любомльської дитячо-юнацької спортивної школи Анастасія Саранюк здобула срібло у боксерському турнірі на Всесвітній Гімназіаді у французькій Нормандії.

Про це повідомляє Суспільне.

В індивідуальному заліку волинянка, боксерка Анастасія Саранюк у ваговій категорії 75 кілограмів здобула срібну нагороду.

У півфіналі волинянка здобула перемогу над спортсменкою Леною Норберт з Індії. У фінальному поєдинку поступилась боксерці з Казахстану Аіді Сарібаровій.

Волинянка виступила у складі збірної України. До якої входили - дев’ятеро хлопців та восьмеро дівчат з різних областей. У загальнокомандному заліку українська команда посіла друге місце, здобувши 17 медалей: три золотих, п'ять срібних та дев'ять бронзових. Українська збірна поступилась у перемозі збірній Казахстану.

Загалом у змаганнях з боксу взяли участь спортсмени з 19 країн.

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Теги: бокс, волинянка, Всесвітня Гімназіада, Анастасія Саранюк
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