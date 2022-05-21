У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених «азовців» на Медведчука

Віктора Медведчука на полонених захисників Маріуполя, але згодом увечері "передумав".



Про це повідомляє російська новинна агенція "Интерфакс" з коментарем Слуцького, пише



"Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на "азовців". Не ми – ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження", - сказав Слуцький.



Сам Слуцький заявив про це, виступаючи на так званій "пресконференції" в окупованому Донецьку.



Пізно ввечері Слуцький у своєму telegram-каналі сказав не чіплятися до його "ввічливих" формулювань. Він заявив, що підтримує воєнний трибунал над українськими військовополоненими з "Азовсталі", а обмінювати їх не можна.



Водночас він ще раз повторив твердження, що долю Медведчука нібито мають вирішити в Москві, хоча він перебуває в слідчому ізоляторі в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Член російської переговорної групи й депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що росісйська влада "вивчить питання" обміну затриманого народного депутатана полонених захисників Маріуполя, але згодом увечері "передумав".Про це повідомляє російська новинна агенція "Интерфакс" з коментарем Слуцького, пише Українська правда. "Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на "азовців". Не ми – ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження", - сказав Слуцький.Сам Слуцький заявив про це, виступаючи на так званій "пресконференції" в окупованому Донецьку.Пізно ввечері Слуцький у своєму telegram-каналі сказав не чіплятися до його "ввічливих" формулювань. Він заявив, що підтримує воєнний трибунал над українськими військовополоненими з "Азовсталі", а обмінювати їх не можна.Водночас він ще раз повторив твердження, що долю Медведчука нібито мають вирішити в Москві, хоча він перебуває в слідчому ізоляторі в Україні.

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