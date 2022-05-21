У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених «азовців» на Медведчука

У Держдумі натякнули на можливість обміну полонених «азовців» на Медведчука
Член російської переговорної групи й депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що росісйська влада "вивчить питання" обміну затриманого народного депутата Віктора Медведчука на полонених захисників Маріуполя, але згодом увечері "передумав".

Про це повідомляє російська новинна агенція "Интерфакс" з коментарем Слуцького, пише Українська правда.

"Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на "азовців". Не ми – ЛДПР, а ті люди в Москві, які мають такі повноваження", - сказав Слуцький.

Сам Слуцький заявив про це, виступаючи на так званій "пресконференції" в окупованому Донецьку.

Пізно ввечері Слуцький у своєму telegram-каналі сказав не чіплятися до його "ввічливих" формулювань. Він заявив, що підтримує воєнний трибунал над українськими військовополоненими з "Азовсталі", а обмінювати їх не можна.

Водночас він ще раз повторив твердження, що долю Медведчука нібито мають вирішити в Москві, хоча він перебуває в слідчому ізоляторі в Україні.

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Теги: Медведчук, азовці
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