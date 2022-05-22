За добу на Донбасі росіяни вбили 5 жителів
Сьогодні, 02:22
На Донеччині у неділю через воєнні дії з боку російських військ загинуло 5 мирних мешканців, 11 поранено.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
"За 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Лимані, 1 у Дачному, 1 у Клиновому і 1 в Авдіївці. Ще 11 людей зазнали поранень", - пише Кириленко.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
"За 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Лимані, 1 у Дачному, 1 у Клиновому і 1 в Авдіївці. Ще 11 людей зазнали поранень", - пише Кириленко.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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