За добу на Донбасі росіяни вбили 5 жителів

За добу на Донбасі росіяни вбили 5 жителів
На Донеччині у неділю через воєнні дії з боку російських військ загинуло 5 мирних мешканців, 11 поранено.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"За 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Лимані, 1 у Дачному, 1 у Клиновому і 1 в Авдіївці. Ще 11 людей зазнали поранень", - пише Кириленко.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теги: Росія, Донбас, місцеві жителі
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