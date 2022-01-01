Україна запроваджує з Польщею спільний митний контроль

Україна запроваджує з Польщею спільний митний контроль
Україна та Польща здійснюватимуть спільний контроль на всіх автомобільних пунктах пропуску. Запровадження спільного контролю на польсько-українському кордоні прокоментував президент Володимир Зеленський.

Про це глава держави заявив у своєму традиційному відеозверненні увечері 22 травня, пише ТСН.

За його словами, це рішення революційно змінює порядок на українському кордоні.

"Запроваджуємо з Польщею спільний митний контроль. Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Але це також і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу. Тобто справді історичний процес", - наголосив Зеленський.

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Теги: Польща, митний контроль, Україна
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