Україна запроваджує з Польщею спільний митний контроль

Володимир Зеленський.



Про це глава держави заявив у своєму традиційному відеозверненні увечері 22 травня, пише



За його словами, це рішення революційно змінює порядок на українському кордоні.



"Запроваджуємо з Польщею спільний митний контроль. Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Але це також і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу. Тобто справді історичний процес", - наголосив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна та Польща здійснюватимуть спільний контроль на всіх автомобільних пунктах пропуску. Запровадження спільного контролю на польсько-українському кордоні прокоментував президентПро це глава держави заявив у своєму традиційному відеозверненні увечері 22 травня, пише ТСН. За його словами, це рішення революційно змінює порядок на українському кордоні."Запроваджуємо з Польщею спільний митний контроль. Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Але це також і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу. Тобто справді історичний процес", - наголосив Зеленський.

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