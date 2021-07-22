Чому постійно хочеться спати: назвали причини сонливості





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Щоб дізнатися точну причину, потрібно звернутися до терапевта: він проведе опитування, обстеження і за необхідності направить на консультацію до сомнолога.



Здоровий сон протягом 7 – 9 годин на добу корисний для організму, а надмірний – шкідливий. Дослідження підтверджують, що є зв'язок між дуже довгим сном та нестачею енергії. Крім того, якщо людина спить дуже багато, у неї знижується працездатність, виникають проблеми з пам'яттю, тривога, постійна денна сонливість.



Можливі наслідки довгого сну





- хвороби серця – надто тривалий сон збільшує ризик серцевих захворювань;

- зайва вага – оскільки людина довше спить, вона менше рухається і спалює менше калорій;

- цукровий діабет. Безпосередньо діабет і довгий сон не пов'язані, але якщо людина спить більше, ніж потрібно, вона веде малорухливий спосіб життя і може набрати вагу – а це вже викликає ризик розвитку діабету;

- проблеми з концентрацією – через надмірний сон важче виконувати прості повсякденні завдання. Якщо людина багато спить, але при цьому часто прокидається, то вона не отримує достатньої кількості сну, який потрібен для відновлення нервових клітин мозку;

- депресія. Вона буває і причиною, і наслідком. Тобто депресія може змусити людину спати довше, але більш тривалий сон може закріпити депресивний стан людини;

- головні болі. Якщо люди, у яких часто болить голова, сплять дуже багато, напади болю відчуватимуться сильніше. Дослідники вважають, що це відбувається через надмірний сон, який запускає певні нейротрансмітери в головному мозку.



Чому постійно хочеться спати



Деякі причини підвищеної сонливості:



- психологічні – стрес, депресія, занепокоєння;

- фізичні – залізодефіцитна анемія, знижена активність щитовидної залози, апное уві сні, побічні ефекти ліків та деяких харчових добавок;

- спосіб життя – надмірне вживання алкоголю та кофеїну, нічні робочі зміни.



Іноді додатковий сон потрібен, щоб наповнити сили: наприклад, можна виділити час для сну вдень, якщо у людини довга робоча зміна або вона сильно втомилася. Але якщо додаткові години сну не роблять вас бадьорішим, потрібно проконсультуватися з терапевтом: лікар визначить причину сонливості та призначить лікування, а якщо проблема саме зі сном – направить до сомнологу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Людині постійно може хотітись спати через стрес, втому, хронічні захворювання або прийом деяких ліків, наприклад антидепресантів.Про це пише 24 канал з посиланням на Sleep foundation.Щоб дізнатися точну причину, потрібно звернутися до терапевта: він проведе опитування, обстеження і за необхідності направить на консультацію до сомнолога.Здоровий сон протягом 7 – 9 годин на добу корисний для організму, а надмірний – шкідливий. Дослідження підтверджують, що є зв'язок між дуже довгим сном та нестачею енергії. Крім того, якщо людина спить дуже багато, у неї знижується працездатність, виникають проблеми з пам'яттю, тривога, постійна денна сонливість.- хвороби серця – надто тривалий сон збільшує ризик серцевих захворювань;- зайва вага – оскільки людина довше спить, вона менше рухається і спалює менше калорій;- цукровий діабет. Безпосередньо діабет і довгий сон не пов'язані, але якщо людина спить більше, ніж потрібно, вона веде малорухливий спосіб життя і може набрати вагу – а це вже викликає ризик розвитку діабету;- проблеми з концентрацією – через надмірний сон важче виконувати прості повсякденні завдання. Якщо людина багато спить, але при цьому часто прокидається, то вона не отримує достатньої кількості сну, який потрібен для відновлення нервових клітин мозку;- депресія. Вона буває і причиною, і наслідком. Тобто депресія може змусити людину спати довше, але більш тривалий сон може закріпити депресивний стан людини;- головні болі. Якщо люди, у яких часто болить голова, сплять дуже багато, напади болю відчуватимуться сильніше. Дослідники вважають, що це відбувається через надмірний сон, який запускає певні нейротрансмітери в головному мозку.Деякі причини підвищеної сонливості:- психологічні – стрес, депресія, занепокоєння;- фізичні – залізодефіцитна анемія, знижена активність щитовидної залози, апное уві сні, побічні ефекти ліків та деяких харчових добавок;- спосіб життя – надмірне вживання алкоголю та кофеїну, нічні робочі зміни.Іноді додатковий сон потрібен, щоб наповнити сили: наприклад, можна виділити час для сну вдень, якщо у людини довга робоча зміна або вона сильно втомилася. Але якщо додаткові години сну не роблять вас бадьорішим, потрібно проконсультуватися з терапевтом: лікар визначить причину сонливості та призначить лікування, а якщо проблема саме зі сном – направить до сомнологу.

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