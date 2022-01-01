Ракетний удар по Житомирщині: загинув працівник «Укрзалізниці», четверо поранених





Про це Олександр Ситайло.



"Росія вкотре завдала ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, один багатоквартирний, кілька магазинів та кафе, деякі промислові підприємства. На жаль, є один загиблий - працівник "Укрзалізниці". Також є четверо поранених - троє працівників "Укрзалізниці" та один мешканець Малина", - йдеться в повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти знову вдарили ракетами по Малину Житомирської області. Пошкодили інфраструктурний об'єкт "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, одна людина загинула, четверо отримали поранення.Про це повідомив у фейсбуці міський голова Малина"Росія вкотре завдала ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, один багатоквартирний, кілька магазинів та кафе, деякі промислові підприємства. На жаль, є один загиблий - працівник "Укрзалізниці". Також є четверо поранених - троє працівників "Укрзалізниці" та один мешканець Малина", - йдеться в повідомленні.

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