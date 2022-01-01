На Волинь переїхали понад 19 тисяч дітей-переселенців

За вихідні у Волинській області розселили 175 внутрішніх переселенців.Про це повідомляє голова ОВАВолинь продовжує приймати та забезпечувати усім необхідним вимушено-евакуйованих осіб. Загалом з початку війни в область приїхали 66 625 внутрішніх переселенців, з них 175 – упродовж минулих вихідних.Наразі можна додатково розмістити ще майже 2 тисячі особи.Статус ВПО отримали майже 60,5 тисяч переселенців, які облаштувалися на Волині. Це – більше 42 тисячі родин, у яких – понад 19 тисяч дітей.