На Волинь переїхали понад 19 тисяч дітей-переселенців

На Волинь переїхали понад 19 тисяч дітей-переселенців
За вихідні у Волинській області розселили 175 внутрішніх переселенців.

Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.

Волинь продовжує приймати та забезпечувати усім необхідним вимушено-евакуйованих осіб. Загалом з початку війни в область приїхали 66 625 внутрішніх переселенців, з них 175 – упродовж минулих вихідних.

Наразі можна додатково розмістити ще майже 2 тисячі особи.

Статус ВПО отримали майже 60,5 тисяч переселенців, які облаштувалися на Волині. Це – більше 42 тисячі родин, у яких – понад 19 тисяч дітей.

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Теги: діти-переселенці, Волинь
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