На Волинь переїхали понад 19 тисяч дітей-переселенців
Сьогодні, 11:43
За вихідні у Волинській області розселили 175 внутрішніх переселенців.
Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.
Волинь продовжує приймати та забезпечувати усім необхідним вимушено-евакуйованих осіб. Загалом з початку війни в область приїхали 66 625 внутрішніх переселенців, з них 175 – упродовж минулих вихідних.
Наразі можна додатково розмістити ще майже 2 тисячі особи.
Статус ВПО отримали майже 60,5 тисяч переселенців, які облаштувалися на Волині. Це – більше 42 тисячі родин, у яких – понад 19 тисяч дітей.
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Про це повідомляє голова ОВА Юрій Погуляйко.
Волинь продовжує приймати та забезпечувати усім необхідним вимушено-евакуйованих осіб. Загалом з початку війни в область приїхали 66 625 внутрішніх переселенців, з них 175 – упродовж минулих вихідних.
Наразі можна додатково розмістити ще майже 2 тисячі особи.
Статус ВПО отримали майже 60,5 тисяч переселенців, які облаштувалися на Волині. Це – більше 42 тисячі родин, у яких – понад 19 тисяч дітей.
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