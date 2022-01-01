Воював на боці «ДНР»: затриманий на Волині з вибухівкою росіянин понад 5 років відбуватиме покарання за ґратами. ФОТО

Воював на боці «ДНР»: затриманий на Волині з вибухівкою росіянин понад 5 років відбуватиме покарання за ґратами. ФОТО
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами галузевого відділу Волинської обласної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав громадянина Російської Федерації винуватим у посяганні на територіальну цілісність України в складі незаконних збройних формувань та незаконному поводженні з вибуховими пристроями (ч.2 ст. 110, ч.2 ст. 260, ч.1 ст. 263 КК України) і призначив йому покарання у виді 5 років та 3 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Нагадаємо, іноземець, перебуваючи під впливом російської пропаганди та сповідуючи ідеї «руського міра», із травня 2014 до грудня 2015 року воював у складі незаконних збройних формувань так званої «ДНР» на території України, перешкоджаючи відновленню конституційного ладу та кордонів нашої держави.

Крім того, вже в березні 2022 року росіянин повторно незаконно потрапив на територію України, де був затриманий в місті Луцьку з вибуховим пристроєм.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ у Волинській області.


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Теги: Волинь, диверсант, прокуратура
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