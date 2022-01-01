Воював на боці «ДНР»: затриманий на Волині з вибухівкою росіянин понад 5 років відбуватиме покарання за ґратами. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.



Нагадаємо, іноземець, перебуваючи під впливом російської пропаганди та сповідуючи ідеї «руського міра», із травня 2014 до грудня 2015 року воював у складі незаконних збройних формувань так званої «ДНР» на території України, перешкоджаючи відновленню конституційного ладу та кордонів нашої держави.



Крім того, вже в березні 2022 року росіянин повторно незаконно потрапив на територію України, де був









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За підтримання публічного обвинувачення прокурорами галузевого відділу Волинської обласної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав громадянина Російської Федерації винуватим у посяганні на територіальну цілісність України в складі незаконних збройних формувань та незаконному поводженні з вибуховими пристроями (ч.2 ст. 110, ч.2 ст. 260, ч.1 ст. 263 КК України) і призначив йому покарання у виді 5 років та 3 місяців позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Нагадаємо, іноземець, перебуваючи під впливом російської пропаганди та сповідуючи ідеї «руського міра», із травня 2014 до грудня 2015 року воював у складі незаконних збройних формувань так званої «ДНР» на території України, перешкоджаючи відновленню конституційного ладу та кордонів нашої держави.Крім того, вже в березні 2022 року росіянин повторно незаконно потрапив на територію України, де був затриманий в місті Луцьку з вибуховим пристроєм Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ у Волинській області.

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