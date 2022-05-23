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На Путіна були замахи, – керівник ГУР Буданов

На Путіна були замахи, – керівник ГУР Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що на президента Росії Володимира Путіна був замах після початку війни проти України.

Про це Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді".

"На Путіна були замахи… На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці тому було. Ще раз кажу, він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це мало місце", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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