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Авіаудар у Десні: під уламками знайшли 87 загиблих

Авіаудар у Десні: під уламками знайшли 87 загиблих
Після авіаудару по селищу Десна в Чернігівській області, завданого російською армією тиждень тому, 17 травня, під уламками знайшли тіла 87 загиблих.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму, пише "Українська правда".

"Сьогодні ми закінчили роботи на Десні. На жаль, статистика така: сьогодні на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих – без цих людей уже буде майбутнє України", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський виступив онлайн перед Всесвітнім економічним форумом, що проходить у Давосі. Йому задали пару запитань. Інформацію про Десну президент озвучив, відповідаючи на запитання, яким він бачить майбутнє України.

Зеленський зазначив, що як президент країни, яка воює, він думає про сьогодення України і про те, скільки людей гине щодня.

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Теги: Десна, загібли люди, удар, російська армія
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