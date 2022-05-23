Польща достроково розірве газовий контракт із РФ





Про це заявила міністр клімату та довкілля Польщі Анна Москва, пише



"Польща денонсує міжурядову газову угоду 1993 року щодо Ямалу. Агресія Росії проти України підтвердила вірність рішучості польського уряду стати повністю незалежним від російського газу. Ми завжди знали, що "Газпром" не є надійним партнером", - написала вона в Twitter.



Таке рішення прокоментував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.



"У Польщі вирішили розірвати угоду на постачання російського газу і не чекатимуть її завершення. Платити за енергоресурс у рублях на вимогу РФ поляки не будуть", - написав він у Telegram.



Трубопровід "Ямал-Європа" проходить із Росії через Білорусь до Польщі та Німеччини. На нього припадає невелика частина потоків російського газу до Європи, і з початку війни його використання різко скорочується.



Німецький енергетичний регулятор применшив вплив зупинки використання газогону на постачання. У заяві агентству Reuters йшлося, що припинення потоків газу через "Ямал" не поставить під загрозу постачання до Німеччини, тому що "протягом кількох тижнів цим трубопроводом практично не йде газ до Німеччини".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща достроково розриває угоду на постачання російського газу, яка була підписана у 1993 році і яка діяла до кінця 2022 року.Про це заявила міністр клімату та довкілля Польщіпише Економічна правда. "Польща денонсує міжурядову газову угоду 1993 року щодо Ямалу. Агресія Росії проти України підтвердила вірність рішучості польського уряду стати повністю незалежним від російського газу. Ми завжди знали, що "Газпром" не є надійним партнером", - написала вона в Twitter.Таке рішення прокоментував голова Офісу президента України"У Польщі вирішили розірвати угоду на постачання російського газу і не чекатимуть її завершення. Платити за енергоресурс у рублях на вимогу РФ поляки не будуть", - написав він у Telegram.Трубопровід "Ямал-Європа" проходить із Росії через Білорусь до Польщі та Німеччини. На нього припадає невелика частина потоків російського газу до Європи, і з початку війни його використання різко скорочується.Німецький енергетичний регулятор применшив вплив зупинки використання газогону на постачання. У заяві агентству Reuters йшлося, що припинення потоків газу через "Ямал" не поставить під загрозу постачання до Німеччини, тому що "протягом кількох тижнів цим трубопроводом практично не йде газ до Німеччини".

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