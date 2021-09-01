Зґвалтували 8-річну українку: окупанти розповіли про звірства свого підрозділу





Про це



Українські розвідники опублікували чергове перехоплення розмови окупантів. Цього разу між собою спілкувалися не російські загарбники, а ті, хто воює на їх стороні з окупованої України – вояки так званої "ДНР".



Один з них вирішив поскаржитися на розгул злочинності, який панує в лавах окупантів. При цьому це носить настільки масовий характер, що в справу доводиться втручатися російському ФСБ. Як приклад він навів історію з "125 полком", чиї покидьки звинувачуються у зґвалтуванні 8-річної дівчинки.



Загалом російські спецслужби завели на цей "полк" близько 300 кримінальних справ.



Цей же "полк" відзначився і мародерством, коли його "представники" "віджали" заправку, через яку продавали паливо. Тепер проблеми через це в командира полку, командирів батальйонів та заступників командирів батальйонів окупаційних військ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти на Україні інколи вдаються до настільки жахливих злочинів, що викликають огиду навіть в тих, хто з ними служить.Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.Українські розвідники опублікували чергове перехоплення розмови окупантів. Цього разу між собою спілкувалися не російські загарбники, а ті, хто воює на їх стороні з окупованої України – вояки так званої "ДНР".Один з них вирішив поскаржитися на розгул злочинності, який панує в лавах окупантів. При цьому це носить настільки масовий характер, що в справу доводиться втручатися російському ФСБ. Як приклад він навів історію з "125 полком", чиї покидьки звинувачуються у зґвалтуванні 8-річної дівчинки.Загалом російські спецслужби завели на цей "полк" близько 300 кримінальних справ.Цей же "полк" відзначився і мародерством, коли його "представники" "віджали" заправку, через яку продавали паливо. Тепер проблеми через це в командира полку, командирів батальйонів та заступників командирів батальйонів окупаційних військ.

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