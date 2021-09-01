Зґвалтували 8-річну українку: окупанти розповіли про звірства свого підрозділу
Сьогодні, 17:25
Російські окупанти на Україні інколи вдаються до настільки жахливих злочинів, що викликають огиду навіть в тих, хто з ними служить.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
Українські розвідники опублікували чергове перехоплення розмови окупантів. Цього разу між собою спілкувалися не російські загарбники, а ті, хто воює на їх стороні з окупованої України – вояки так званої "ДНР".
Один з них вирішив поскаржитися на розгул злочинності, який панує в лавах окупантів. При цьому це носить настільки масовий характер, що в справу доводиться втручатися російському ФСБ. Як приклад він навів історію з "125 полком", чиї покидьки звинувачуються у зґвалтуванні 8-річної дівчинки.
Загалом російські спецслужби завели на цей "полк" близько 300 кримінальних справ.
Цей же "полк" відзначився і мародерством, коли його "представники" "віджали" заправку, через яку продавали паливо. Тепер проблеми через це в командира полку, командирів батальйонів та заступників командирів батальйонів окупаційних військ.
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Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
Українські розвідники опублікували чергове перехоплення розмови окупантів. Цього разу між собою спілкувалися не російські загарбники, а ті, хто воює на їх стороні з окупованої України – вояки так званої "ДНР".
Один з них вирішив поскаржитися на розгул злочинності, який панує в лавах окупантів. При цьому це носить настільки масовий характер, що в справу доводиться втручатися російському ФСБ. Як приклад він навів історію з "125 полком", чиї покидьки звинувачуються у зґвалтуванні 8-річної дівчинки.
Загалом російські спецслужби завели на цей "полк" близько 300 кримінальних справ.
Цей же "полк" відзначився і мародерством, коли його "представники" "віджали" заправку, через яку продавали паливо. Тепер проблеми через це в командира полку, командирів батальйонів та заступників командирів батальйонів окупаційних військ.
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