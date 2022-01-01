Росія забрала життя 20-річного волинянина Анатолія Філіпчука

Філіпчук Анатолій Святославович.



Про це йдеться на



20-річний військовий загинув під час виконання бойового завдання.



Загиблого зустріли сьогодні, 23 травня, у Копачівці та Кременці.



Останнє прощання із загиблим Героєм відбудеться в вівторок 24 травня орієнтовно о 12:00 в рідній домівці, в селі Кременець.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою!



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