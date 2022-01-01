Росія забрала життя 20-річного волинянина Анатолія Філіпчука
Сьогодні, 17:59
Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув мешканець села Кременець Луцького району Філіпчук Анатолій Святославович.
Про це йдеться на сайті Копачівської громади. Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.
20-річний військовий загинув під час виконання бойового завдання.
Загиблого зустріли сьогодні, 23 травня, у Копачівці та Кременці.
Останнє прощання із загиблим Героєм відбудеться в вівторок 24 травня орієнтовно о 12:00 в рідній домівці, в селі Кременець.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою!
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Про це йдеться на сайті Копачівської громади. Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.
20-річний військовий загинув під час виконання бойового завдання.
Загиблого зустріли сьогодні, 23 травня, у Копачівці та Кременці.
Останнє прощання із загиблим Героєм відбудеться в вівторок 24 травня орієнтовно о 12:00 в рідній домівці, в селі Кременець.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою!
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