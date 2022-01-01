Добрі новини від ВолиньPost за 23 травня
23 травень, 23:18
Війна в країні, звісно, досі триває, але ми обов'язково переможемо! Нині дуже важливо зберігати позитив і підтримувати бойовий дух. Нехай ворог буде деморалізований, а ми незабаром відвоюємо своє вільне майбутнє.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас чергову порцію позитиву, аби ви не забували посміхатися і пам'ятали, що добрі новини з інфопростору нікуди не зникли.
Понеділок, 23 травня
Рукодільниця з Волині вишила понад 400 сорочок. ФОТО. ВІДЕО
Такі теплі сюжети мають місце у наші підбірці добра. Упродовж життя волинська вишивальниця Олена Абрамович вишила 400 сорочок, 15 ікон, а серветок, рушників, портретів — не злічити.
Аби дізнатися історію жінки, натисніть на заголовок
Росія за 3 місяці війни в Україні зазнала таких втрат, як СРСР за 9 років в Афганістані
У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що до такої великої кількості втрат РФ призвели погана тактика на низькому рівні, обмежене повітряне прикриття території та відсутність гнучкості та командного підходу. Також у розвідці додали, що рівень втрат російської армії продовжує зростати під час наступу в східних областях України.
З бібліотек Луцька вилучають книги російських авторів. ВІДЕО
На Волині розпочався черговий етап вилучення книг російськомовних авторів із фондів бібліотек. Значна частка російських книг вже вилучена з відкритого доступу і зберігається у сховищі.
Лучанка Яна Беломоіна завоювала перше «золото» 2022 року в маунтинбайку на турнірі в Словенії
Українські велосипедисти здобули п'ять медалей на турнірі з маунтинбайку в словенському Камнику. Спортсмени взяли участь у змаганнях із крос-кантрі C1 та піднялися на п'єдестал майже в усіх вікових категоріях. "Золото" на турнірі здобула лідерка збірної України з маунтинбайку лучанка Яна Беломоіна. Вона стала першою в елітній категорії серед жінок, показавши час 01:13:47.
Польща достроково розірве газовий контракт із РФ
І ще одна чудова новина! Польща достроково розриває угоду на постачання російського газу, яка була підписана у 1993 році і яка діяла до кінця 2022 року.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас чергову порцію позитиву, аби ви не забували посміхатися і пам'ятали, що добрі новини з інфопростору нікуди не зникли.
Понеділок, 23 травня
Рукодільниця з Волині вишила понад 400 сорочок. ФОТО. ВІДЕО
Такі теплі сюжети мають місце у наші підбірці добра. Упродовж життя волинська вишивальниця Олена Абрамович вишила 400 сорочок, 15 ікон, а серветок, рушників, портретів — не злічити.
Аби дізнатися історію жінки, натисніть на заголовок
Росія за 3 місяці війни в Україні зазнала таких втрат, як СРСР за 9 років в Афганістані
У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що до такої великої кількості втрат РФ призвели погана тактика на низькому рівні, обмежене повітряне прикриття території та відсутність гнучкості та командного підходу. Також у розвідці додали, що рівень втрат російської армії продовжує зростати під час наступу в східних областях України.
З бібліотек Луцька вилучають книги російських авторів. ВІДЕО
На Волині розпочався черговий етап вилучення книг російськомовних авторів із фондів бібліотек. Значна частка російських книг вже вилучена з відкритого доступу і зберігається у сховищі.
Лучанка Яна Беломоіна завоювала перше «золото» 2022 року в маунтинбайку на турнірі в Словенії
Українські велосипедисти здобули п'ять медалей на турнірі з маунтинбайку в словенському Камнику. Спортсмени взяли участь у змаганнях із крос-кантрі C1 та піднялися на п'єдестал майже в усіх вікових категоріях. "Золото" на турнірі здобула лідерка збірної України з маунтинбайку лучанка Яна Беломоіна. Вона стала першою в елітній категорії серед жінок, показавши час 01:13:47.
Польща достроково розірве газовий контракт із РФ
І ще одна чудова новина! Польща достроково розриває угоду на постачання російського газу, яка була підписана у 1993 році і яка діяла до кінця 2022 року.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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