Роулінг виклала книги про Гаррі Поттера українською для безкоштовного читання

Роулінг виклала книги про Гаррі Поттера українською для безкоштовного читання
Британська письменниця, авторка книг про Гаррі Поттера розмістила книги про Гаррі Поттера у перекладі на українську мову.

На сайті Pottermore Publishing викладені усі сім електронних книг про пригоди Гаррі Поттер для безкоштовного читання у перекладі українською мовою, що вийшли у видавництві А-ба-ба-га-ла-ма-га, - пише НВ.

«Коли почалося вторгнення в Україну, наша команда була шокована тим, який вплив це має на безліч людей. Нам, як і всім іншим, хотілося надати хоча б якусь допомогу. Тому ми намагаємося надати безкоштовний доступ до електронних книг про Гаррі Поттера всім, хто постраждав від війни», — сказано у повідомленні на сайті Pottermore Publishing.

Книги доступні з більшості пристроїв, підключених до інтернету на вебсайті Pottermore Publishing.

«Ми щиро дякуємо всім, хто допомагав нам, і висловлюємо співчуття тим, на кого вплинула війна в Україні. Ми сподіваємося, що доступність цих книг допоможе привнести трохи світла у життя людей, які зараз переживають найтемніші часи», — висловила побажання команда Pottermore Publishing.

Джоан Роулінг підтвердила цей крок на своїй сторінці у Twitter, додавши хештег #SlavaUkraini.

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Теги: література, підтримка, Україна
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