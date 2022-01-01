Роулінг виклала книги про Гаррі Поттера українською для безкоштовного читання
Сьогодні, 00:19
Британська письменниця, авторка книг про Гаррі Поттера розмістила книги про Гаррі Поттера у перекладі на українську мову.
На сайті Pottermore Publishing викладені усі сім електронних книг про пригоди Гаррі Поттер для безкоштовного читання у перекладі українською мовою, що вийшли у видавництві А-ба-ба-га-ла-ма-га, - пише НВ.
«Коли почалося вторгнення в Україну, наша команда була шокована тим, який вплив це має на безліч людей. Нам, як і всім іншим, хотілося надати хоча б якусь допомогу. Тому ми намагаємося надати безкоштовний доступ до електронних книг про Гаррі Поттера всім, хто постраждав від війни», — сказано у повідомленні на сайті Pottermore Publishing.
Книги доступні з більшості пристроїв, підключених до інтернету на вебсайті Pottermore Publishing.
«Ми щиро дякуємо всім, хто допомагав нам, і висловлюємо співчуття тим, на кого вплинула війна в Україні. Ми сподіваємося, що доступність цих книг допоможе привнести трохи світла у життя людей, які зараз переживають найтемніші часи», — висловила побажання команда Pottermore Publishing.
Джоан Роулінг підтвердила цей крок на своїй сторінці у Twitter, додавши хештег #SlavaUkraini.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На сайті Pottermore Publishing викладені усі сім електронних книг про пригоди Гаррі Поттер для безкоштовного читання у перекладі українською мовою, що вийшли у видавництві А-ба-ба-га-ла-ма-га, - пише НВ.
«Коли почалося вторгнення в Україну, наша команда була шокована тим, який вплив це має на безліч людей. Нам, як і всім іншим, хотілося надати хоча б якусь допомогу. Тому ми намагаємося надати безкоштовний доступ до електронних книг про Гаррі Поттера всім, хто постраждав від війни», — сказано у повідомленні на сайті Pottermore Publishing.
Книги доступні з більшості пристроїв, підключених до інтернету на вебсайті Pottermore Publishing.
«Ми щиро дякуємо всім, хто допомагав нам, і висловлюємо співчуття тим, на кого вплинула війна в Україні. Ми сподіваємося, що доступність цих книг допоможе привнести трохи світла у життя людей, які зараз переживають найтемніші часи», — висловила побажання команда Pottermore Publishing.
Джоан Роулінг підтвердила цей крок на своїй сторінці у Twitter, додавши хештег #SlavaUkraini.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Роулінг виклала книги про Гаррі Поттера українською для безкоштовного читання
Сьогодні, 00:19
25 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Звільнені населені пункти на Харківщині та скасування імпортних мит: добрі новини від ВолиньPost за 24 травня
24 травень, 23:34
У Луцьку горить квартира, в якій знаходяться жінка і діти, – ЗМІ
24 травень, 22:57
Медіа