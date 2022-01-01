Роулінг виклала книги про Гаррі Поттера українською для безкоштовного читання





На сайті Pottermore Publishing викладені усі сім електронних книг про пригоди Гаррі Поттер для безкоштовного читання у перекладі українською мовою, що вийшли у видавництві А-ба-ба-га-ла-ма-га, - пише



«Коли почалося вторгнення в Україну, наша команда була шокована тим, який вплив це має на безліч людей. Нам, як і всім іншим, хотілося надати хоча б якусь допомогу. Тому ми намагаємося надати безкоштовний доступ до електронних книг про Гаррі Поттера всім, хто постраждав від війни», — сказано у повідомленні на сайті Pottermore Publishing.



Книги доступні з більшості пристроїв, підключених до інтернету на вебсайті Pottermore Publishing.



«Ми щиро дякуємо всім, хто допомагав нам, і висловлюємо співчуття тим, на кого вплинула війна в Україні. Ми сподіваємося, що доступність цих книг допоможе привнести трохи світла у життя людей, які зараз переживають найтемніші часи», — висловила побажання команда Pottermore Publishing.



Джоан Роулінг підтвердила цей крок на своїй сторінці у Twitter, додавши хештег #SlavaUkraini.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британська письменниця, авторка книг про Гаррі Поттера розмістила книги про Гаррі Поттера у перекладі на українську мову.На сайті Pottermore Publishing викладені усі сім електронних книг про пригоди Гаррі Поттер для безкоштовного читання у перекладі українською мовою, що вийшли у видавництві А-ба-ба-га-ла-ма-га, - пише НВ «Коли почалося вторгнення в Україну, наша команда була шокована тим, який вплив це має на безліч людей. Нам, як і всім іншим, хотілося надати хоча б якусь допомогу. Тому ми намагаємося надати безкоштовний доступ до електронних книг про Гаррі Поттера всім, хто постраждав від війни», — сказано у повідомленні на сайті Pottermore Publishing.Книги доступні з більшості пристроїв, підключених до інтернету на вебсайті Pottermore Publishing.«Ми щиро дякуємо всім, хто допомагав нам, і висловлюємо співчуття тим, на кого вплинула війна в Україні. Ми сподіваємося, що доступність цих книг допоможе привнести трохи світла у життя людей, які зараз переживають найтемніші часи», — висловила побажання команда Pottermore Publishing.Джоан Роулінг підтвердила цей крок на своїй сторінці у Twitter, додавши хештег #SlavaUkraini.

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